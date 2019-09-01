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РИА НовостиРИА НовостиНаргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку". Артистка записала и опубликовала видео в Instagram.
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Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии

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Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

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«Глупо оговорилась»: Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

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