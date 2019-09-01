Шоу-бизнес
ТелепрограммаВалерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы. Валерия в блоге коллеги в Instagram отметила, что не обижается на нее и прекрасно понимает, что «промахи» случаются у всех.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.
ТК Звезда 08:16
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Игры
Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51
Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Интернет
Как операторы в США борются с робозвонками
Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Политика
Путин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
Газета.Ru 09:26
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Первый Тульский 09:46
Политика
Стало известно о новых санкциях против России
Ранее лидер США Дональд Трамп выказал РФ свое расположение, отметив высокую вероятность того, что главу страны Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7.
Утро.ru 06:21
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Общество
Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории
Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Армия и оружие
Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана
Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Футбол
«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ
Коммерсантъ 09:10
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Транспорт
В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»
В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:06
Политика
Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны
Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Авто
Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового авто
Эксперты сайта car.ru назвали 3 аксессуара, которые необходимы новому авто.
Тарантас Ньюс 06:41
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что родители учеников сообщили об отмене торжественных линеек в честь начала учебного года 2 сентября в некоторых школах Москвы.
РБК 09:45
Армия и оружие
В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе
Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58