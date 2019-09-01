Шоу-бизнес

ТелепрограммаТелепрограммаВалерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы. Валерия в блоге коллеги в Instagram отметила, что не обижается на нее и прекрасно понимает, что «промахи» случаются у всех.
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Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз

РИА Новости10:05

Наргиз горько пожалела о том, что оскорбила Валерию

7Дней.ру08:00

«Телочка в туфлях»: Наргиз извинилась перед Валерией за обидное сравнение

StarHit.ru10:00

Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз

Телепрограмма10:48

Наргиз публично извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Газета.Ru09:34

«„Телочка“ — это точно не про Валерию». Пригожин простил Наргиз?

Телеканал 360°08:03

Наргиз Закирова публично извинилась перед Валерией

Вокруг ТВ03:54
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Происшествия

В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами

В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Футбол

«Спартак» и «Зенит» назвали составы на матч 8-го тура РПЛ

РБК 11:19
Общество

В России с сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика

Борисов надеется, что Турция заинтересуется российскими Су-35 и Су-57

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, которые ранее показали Реджепу Тайипу Эрдогану на авиасалоне МАКС-2019.
ТК Звезда 08:16
Происшествия

Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области

Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Игры

Завтра у нас выйдет эксклюзивное интервью с Suda51

Завтра, 1 сентября, на «Игромании» выйдет эксклюзивное интервью с разработчиком игр и генеральным директором компании Grasshopper Manufacture Гоити Судой, известным также как Suda51.
Игромания.ру вчера в 14:21
Футбол

Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»

Газета.Ru 06:31
Политика

Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского

Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Хоккей

«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ

Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Интернет

Как операторы в США борются с робозвонками

Как операторы в США борются с робозвонками Эпидемия телефонного спама посредством роботизированного обзвона абонентов (робозвонки) заставляет принимать все более активные меры как самих телефонных операторов, так и федеральные власти.
Коммерсантъ 04:37
Политика

Путин посетит пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
Газета.Ru 09:26
Автоспорт

Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Футбол

Сантос попрощался с «Васко» и подписался на ЦСКА в Instagram

Матч ТВ 04:42
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол

Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2

Первый Тульский 09:46
Политика

Стало известно о новых санкциях против России

Ранее лидер США Дональд Трамп выказал РФ свое расположение, отметив высокую вероятность того, что главу страны Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7.
Утро.ru 06:21
Шоу-бизнес

Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки

Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал вчера в 08:17
Общество

Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории

Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.
RT на русском 08:28
Армия и оружие

Израиль нанес ответный ракетный удар по территории Ливана

Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила армейская пресс-служба.
РИА Новости 09:50
Общество

Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России

Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Футбол

«Краснодар» обыграл «Урал» и стал лидером РПЛ

Коммерсантъ 09:10
Единоборства

Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри

Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Транспорт

В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»

В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Происшествия

В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона

В Делегатском парке столицы 12-летний школьник упал с аттракциона, передает телеканал Москва 24.
Москва 24 09:06
Политика

Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

REGNUM 01:35
Политика

Президент Польши: мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда днем в воскресенье, 1 сентября, заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны.
Аргументы недели 08:03
Авто

Эксперты назвали 3 аксессуара, необходимые для нового авто

Эксперты сайта car.ru назвали 3 аксессуара, которые необходимы новому авто.
Тарантас Ньюс 06:41
Общество

Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что родители учеников сообщили об отмене торжественных линеек в честь начала учебного года 2 сентября в некоторых школах Москвы.
РБК 09:45
Армия и оружие

В Минобороны РФ раскритиковали удар США по зоне деэскалации в Идлибе

Соединённые Штаты нанесли авиационный удар по зоне деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.
RT на русском 10:58
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Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
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