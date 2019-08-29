Шоу-бизнес
ИзвестияНаргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
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Наргиз Закирова заявила, что Ольга Серябкина выживает талантливых артистов из MALFA
Вокруг ТВвчера в 07:03
«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву
Комсомольская правдавчера в 12:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Происшествия
В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки
Информация об изъятии органов у 16-летней жительницы Красноярска в клинике «Яшам хастанеси» в турецкой Аланье является клеветой, сообщили директор медучреждения Нуртач Ары в четверг, 29 августа.
Известия вчера в 07:03
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия вчера в 08:22
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Здоровье
В Минздраве назвали законы правильного питания
«Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма», - сказал эксперт.
Соловей.инфо вчера в 02:26
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Здоровье
Медики перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов
UfacityNews.ru вчера в 05:52
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру вчера в 08:43
Политика
Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Верховная рада нового созыва в ходе заседания избрала премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука.
RT на русском вчера в 10:43
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продать Гренландию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Парламентская газета 28 августа в 17:57
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости вчера в 21:57
Общество
Синоптики назвали причину паводков в Сибири и дождей в Приморье
Перегрев территории Китая этим летом стал причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье, сообщает Примгидромет.
РИА Новости вчера в 23:02
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе
Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
Российская газета вчера в 21:39
Происшествия
Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Газета.Ru вчера в 23:34
Футбол
Дешам: «Мбаппе стоит воспользоваться паузой, чтобы перезарядить батарейки»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал травму нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который пропустит около месяца.
Sport24.ru вчера в 23:26
Происшествия
В Кузбассе маршрутка загорелась во время движения
Российская газета вчера в 08:31
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы за установку новых двигателей
Руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе сообщил, что на болидах пилота «Ред Булл» Александера Албона и российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята будут установлены новые силовые установки.
Чемпионат вчера в 04:09
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Евгений Петросян приехал на «Новую волну» с молодой подругой
Пара появилась на финале «Новой волны» в Сочи.
Комсомольская правда вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Меган Маркл украсила детскую комнату сына портретами принцессы Дианы
Маркл поддерживает супруга, стараясь привить маленькому Арчи любовь к бабушке. 31 августа исполнится 22 года со дня смерти принцессы Дианы.
StarHit.ru вчера в 21:00
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру
Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
Общество
Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию
REGNUM вчера в 12:06
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru вчера в 16:29
Происшествия
Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы
Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48