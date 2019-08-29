Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияНаргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева

Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
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