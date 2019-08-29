Шоу-бизнес
Lenta.ruНаргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву
Комсомольская правда12:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:16, Вашингтон
Футбол
Кантона процитировал Шекспира на жеребьевке Лиги чемпионов
После получения приза, 54-летний француз процитировал «Короля Лира» Уильяма Шекспира и произнес впечатляющую благодарственную речь.
Спорт-Экспресс 17:51
Футбол
Спартак — Брага 1:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
Вести.Ru 14:06
Здоровье
Диетолог назвала три наиболее полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх осенних плодах, являющимися наиболее полезными.
ИнфоСМИ 12:02
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Теннис
Рублев вышел в третий круг US Open
Андрей Рублев преодолел второй круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист прошел француза Жиля Симона.
Sportbox.RU 18:22
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания 16:10
Общество
Четыре новых математических центра мирового уровня создадут в России
В ближайшие годы в России откроются четыре новых математических центра мирового уровня.
ФедералПресс 17:49
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Политика
Генпрокурор Украины заявил о начале обмена пленными с Россией
Украина и Россия начали обмен пленными.
Lenta.ru 20:41
Космос
В космическом центре Ирана взорвалась ракета
Газета.Ru 19:46
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Армия и оружие
Заметки на полях: о чем писали газеты в СССР накануне Второй мировой
«Известия» выяснили, чем жила страна накануне Второй мировой и в первые дни после ее начала.
Известия 17:02
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
РИА Новости 15:40
Футбол
«Локомотив» опубликовал расписание матчей в группе ЛЧ
Стало известно расписание матчей московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Матч ТВ 16:54
Гаджеты
Huawei снизила поставки смартфонов в Россию
Поставки смартфонов Huawei в Россию во втором квартале 2019 года упали на 15,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив 2,1 млн устройств, в Европе снижение достигло 22,4%, следует из отчета IDC.
Коммерсантъ 07:47
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Происшествия
Тельману Исмаилову предъявили швейцарские счета
Прокуратура Цюриха расследует предполагаемые махинации экс-хозяина Черкизовского рынка Как стало известно "Ъ", в Швейцарии, где прокуратура по заявлению БМ-банка (бывший Банк Москвы, принадлежит ВТБ) расследует деятельность экс-хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, для погашения многомиллиардных долгов арестовали его счета.
Коммерсантъ 19:23
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» угрожает Шатунову судебными разбирательствами
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин угрожает певцу Юрию Шатунову, бывшему участнику коллектива, судебными разбирательствами из-за музыкальных хитов.
Народные новости 18:36
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия 22:06
Здоровье
Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru 22:11