Шоу-бизнес
Lenta.ruНаргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.
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«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву
Комсомольская правда12:16
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В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку
Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
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Ювелирные изделия нельзя считать антикризисной инвестицией – эксперт
Ювелирные украшения нельзя считать антикризисной инвестицией, так как при их приобретении приходится оплачивать значительную наценку, а рост стоимости изделия в дальнейшем не очевиден, сказал в интервью РИА Новости глава инвестиционной компании Sova Capital Сергей Суханов.
ПРАЙМ 20:16
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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«Если не пишется, не надо литературно мастурбировать»: интервью с Владимиром Сорокиным
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Афиша Daily 08:55
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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
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Армия и оружие
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В течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
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РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на пост в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гол бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
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В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
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Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
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Названы характеристики бюджетного смартфона модели Moto G8 Play
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