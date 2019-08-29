Шоу-бизнес
Lenta.ruНаргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.
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Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Кино
Скончался французский актер Мишель Омон
Французский актер Мишель Омон скончался в ночь с 28 на 29 августа. Артист театра и кино ушел из жизни в возрасте 82-х лет.
Политическая Экспертиза 14:45
Общество
Билли Айлиш по-русски поблагодарила фанатов в России
Газета.Ru вчера в 20:12
Авто
Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня 03:37
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
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Космос
Оказавшись в космосе, гекконы принялись играть
Рептилии во время 30-дневной экспедиции активно играли кусочком кожи, слезшей с них в процессе линьки, а также ошейником, который один из гекконов смог снять с себя ещё до старта ракеты.
Популярная механика 08:14
Происшествия
СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
РБК 15:05
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
Футбол
Как «Спартак» проиграл «Браге» и покинул Лигу Европы
"Спартак" в ответном матче квалификации Лиги Европы уступил португальской "Браге" и покинул второй по значимости турнир Старого Света.
Газета.Ru 15:47
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Полиция пресекла драку со стрельбой на юго-востоке Москвы
Полицейские пресекли драку с участием пяти человек в Марьинском парке на юго-востоке Москвы.
ТАСС 13:08
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Общество
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
Общество
Эксперты попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды
Представитель комитета подтвердил, что часть площадки МЗП действительно попадает в границы проекта планировки территории, на которой будут вестись строительные работы, и что там действительно есть участки с особыми экологическими условиями.
Интерфакс 06:58
Здоровье
ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости корью в европейских странах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали резкий рост заболеваемости корью в странах Европы.
Телеканал 360° 12:18
Политика
Рада избрала нового главу МИД Украины
Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Авто
В РФ вырос спрос на мощные автомобили
Автоновости дня 02:15
Автоспорт
Боттас останется в «Мерседесе» на следующий сезон
Соглашение рассчитано на следующий сезон. Ранее сообщалось, что напарником Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» может быть Эстебан Окон.
Спорт-Экспресс 06:15
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Театры
Актёры МХАТа подали жалобу в прокуратуру на нового худрука
Актёры МХАТ имени Горького обратились в прокуратуру с жалобой на нового худрука Эдуарда Боякова, пишет РБК.
Ореанда-Новости 11:53
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Финансы
В июле государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд
В июле 2018 года государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд и составил $82,4. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины, обнародованном на официальном сайте.
REGNUM 07:49
Авто
Фермер построил внедорожный Chevrolet Corvette с 6,2-литровым дизелем
Рэй провел небольшой исследование и выяснил, что 6,2-литровый мотор от большого внедорожника Chevrolet Suburban без особых доработок «встает» на Corvette.
Motor 12:03