Шоу-бизнес
Lenta.ruНаргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.
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Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим»
В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.
РИАМО 14:04
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Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми
Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.
Взгляд.ру 13:27
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Политика
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда 14:14
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Переживший два инсульта Борис Моисеев распродает имущество
Борис Моисеев, переживший два инсульта, до сих пор не может полностью оправиться от их последствий.
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Политика
Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук
Алексей Гончарук утвержден на пост премьер-министра Украины, сообщает ФАН.
Газета.Ru 11:37
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Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.
StarHit.ru 10:30
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Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза
Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
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Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Политика
Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона
Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.
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Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Происшествия
Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки
Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
Lenta.ru 09:02
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
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ЦСКА объявил о подписании Гогуа
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Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
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Армия и оружие
В портах на западе Индии ожидают вторжение из Пакистана
В индийском штате Гуджарат все порты приведены в состояние повышенной готовности в связи с информацией о том, что в отряд пакистанского спецназа собирается проникнуть в страну.
Московский Комсомолец 03:31
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.
Накануне.Ru вчера в 07:54
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли
В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.
Дни24 12:14
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В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Кино
Оператор «Лиги справедливости» разрыдался во время просмотра фильма
«К несчастью, да», — заявил оператор Фабиан Вагнер в ответ на вопрос, выдел ли он финальную версию «Лиги справедливости».
КиноПоиск 04:10
Технологии
В 16 высокогорных селах Дагестана появится бесплатный Wi-Fi
Жители 16 малонаселенных и удаленных сел, в которых проживают 250−500 человек, до конца 29 019 года смогут бесплатно пользоваться интернетом через точку доступа Wi-Fi, сообщается на сайте ПАО «Ростелеком».
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Происшествия
Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30