Исполнительница подчеркнула, что была вынуждена платить сама за многое, включая наряды для себя и своей команды. Наргиз также рассказала, что настоящей главой лейбла является вовсе не Фадеев, а бывшая участница основанной им группы «Серебро» Ольга Серябкина.

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

Культура Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим» В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Происшествия Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.

Шоу-бизнес Переживший два инсульта Борис Моисеев распродает имущество Борис Моисеев, переживший два инсульта, до сих пор не может полностью оправиться от их последствий.

Шоу-бизнес Алеся Кафельникова не смогла победить наркотическую зависимость Курсы реабилитации и новые контракты не смогли избавить 20-летнюю модель от пагубной зависимости.

Экономика Чистая прибыль «Т Плюс» по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза Чистая прибыль "Т Плюс" по МСФО в первом полугодии выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 13,216 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Происшествия Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.

Политика Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.

Политика Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.

Происшествия Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Армия и оружие В портах на западе Индии ожидают вторжение из Пакистана В индийском штате Гуджарат все порты приведены в состояние повышенной готовности в связи с информацией о том, что в отряд пакистанского спецназа собирается проникнуть в страну.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Политика Песков объяснил покупку мороженого Путиным у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на комментарии журналистов о том, что на авиасалоне МАКС-2019 Владимир Путин купил мороженое у той же самой продавщицы, что и в прошлом году.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Брэд Питт показал татуировку в честь бывшей жены Анджелины Джоли В один из моментов актер помахал перед объективами фотокамер рукой и показал запястье, на котором впоследствии удалось разглядеть татуировку, сделанную ранее в честь его супруги Анджелины Джоли.

Кино Оператор «Лиги справедливости» разрыдался во время просмотра фильма «К несчастью, да», — заявил оператор Фабиан Вагнер в ответ на вопрос, выдел ли он финальную версию «Лиги справедливости».