Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.

Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева

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