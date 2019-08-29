Шоу-бизнес
ИзвестияНаргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
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«Требовала президентский номер для собак»: Стало известно, какие условия Наргиз ставила Фадееву
Комсомольская правда12:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:42, Вашингтон
Политика
Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 16:45
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Путин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ 27 августа в 15:04
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Политика
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
Вести.Ru 14:44
Футбол
«Интер» арендовал у «Манчестер Юнайтед» Санчеса
РИА Новости 15:54
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
Суть событий 08:13
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для миллионеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Происшествия
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
RT на русском 15:57
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал инцидент с Киркоровым
Директор «Новой волны» Александр Румянцев прокомментировал появившееся в сети видео с репетиции Филиппа Киркорова, где певец позволил себе некорректные высказывания.
RT на русском 07:39
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Единоборства
Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября.
Матч ТВ 16:31
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Происшествия
В ДТП BMW и Lamborghini в центре Москвы пострадали два человека
В аварии пострадали два человека, обстоятельства произошедшего устанавливаются, заключили в пресс-службе.
РИА Новости 15:43
Политика
Президент Грузии назвала условия начала диалога с Россией
Позже президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию. грузинским авиаперевозчикам было запрещено летать в РФ.
Труд вчера в 06:02
Футбол
«Бенфика» стала соперником «Зенита» в Лиге чемпионов
Спорт-Экспресс 12:38
Экономика
ВЭБ выделит 111 млрд рублей на мегапроект «Газпрома» на Балтике
Проект большой, дорогой и требует внимательного отношения со стороны государства с учетом того, что без государственной поддержки он стартовать не может, передал Reuters слова Медведева, сказанные им на заседании наблюдательного совета ВЭБа.
Ведомости 12:22
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:33
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Технологии
Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру 15:55
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53