Шоу-бизнес
Взгляд.руНаргиз извинилась перед Валерией
Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».
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Армия и оружие
Индийские военные испытали истребитель МиГ-35
Военные лётчики из Индии в ходе авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском испытали истребитель МиГ-35.
News.ru 05:57
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
По словам специалистов, в Москве разработчики на языке программирования C# могут претендовать на зарплаты до 250 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:25
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Президент ФРГ вылетел в Польшу с опозданием из-за проблем с самолетом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вылетел в Польшу с опозданием из-за возникших трудностей с правительственным самолетом Airbus A321.
Известия 07:20
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
RT на русском 07:55
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Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Гонка 13-го этапа Гран-при "Формулы-1" в Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden французе Антуане Юбере, выступавшем в классе "Формула-2".
Российская газета 08:01
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Происшествия
В Брянске подросток умер после избиения полицейским
В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов.
Газета.Ru 07:05
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости вчера в 07:31
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
SpeedMe 02:35
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Транспорт
Запущено рабочее движение по Комендантскому и Богатырскому проспектам
На Комендантском проспекте поставили светофоры и фонарные столбы, дорожные знаки и нанесена разметка.
МР7.ру 06:23
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о «большой сделке» Путина и Зеленского
Бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко дал интервью изданию "Деловая столица", в котором рассказал о "большой сделке" между Киевом и Москвой.
Pravda.Ru 06:04
Общество
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров
Вести.Ru 05:10
Политика
Зеленский пообещал отставку нового правительства в случае невозможности снизить тарифы
Новое украинское правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком будет отправлено в отставку, если не сможет найти модель, которая позволит снизить тарифы на коммунальные услуги.
ТАСС вчера в 14:35
Технологии
Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех
В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:53
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург
Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 00:51
Культура
ТАСС отмечает юбилей и запускает линейку новых продуктов
Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
ИА InterMedia 00:36
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Футбол
Российская футболистка умерла в 23 года из-за остановки сердца
Невские Новости 05:29