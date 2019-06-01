Происшествия
Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полицияRostov gazeta 15:44
Неизвестные подожгли дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. Днем с поезда Москва-Воркута сняли футбольных болельщиков, которые, по данным издания, направлялись в Урдому и на Шиес. В данный момент с фанатами проводят профилактическую беседу в отделе полиции.
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