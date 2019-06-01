Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полицияRostov gazeta 15:44

Неизвестные подожгли дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. Днем с поезда Москва-Воркута сняли футбольных болельщиков, которые, по данным издания, направлялись в Урдому и на Шиес. В данный момент с фанатами проводят профилактическую беседу в отделе полиции.

Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция

Гаджеты Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Шоу-бизнес Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Общество В России отменили внутрисетевой роуминг В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.

Общество Умер французский философ Мишель Серр Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.

Футбол Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Общество Меньше половины российских врачей и учителей ждут роста зарплат Работники сфер обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности в целом оценивают перспективы позитивно (48%).

Происшествия Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Общество Люди и звери. Кого из обитателей Земли нужно спасать в первую очередь? Исчезновение определенных видов животных, казалось бы, не имеющих прямого отношения к человеку, может иметь катастрофические последствия как раз-таки для людей.

Наука Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.

Космос Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник» Спутник для мониторинга космической погоды, который в конце мая совет РАН по космосу рекомендовал создать Роскосмосу, получил название «Предвестник», передает РИА Новости со ссылкой на материалы Института прикладной геофизики Росгидромета.