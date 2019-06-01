Происшествия

Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полицияRostov gazeta 15:44

Неизвестные подожгли дом сторонника строительства экотехнопарка, здания полиции и почты. Днем с поезда Москва-Воркута сняли футбольных болельщиков, которые, по данным издания, направлялись в Урдому и на Шиес. В данный момент с фанатами проводят профилактическую беседу в отделе полиции.
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«300 спартанцев», Квачков и террористы: К Шиесу стянули силы для масштабной провокации, заявляют источники

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Lenta.ru16:20

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Направлявшихся на станцию Шиес футбольных фанатов сняли с поезда

Взгляд.ру16:29

Полиция сняла с поезда футбольных фанатов, направлявшихся на Шиес

Новые Известия15:05
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Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
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Одноэтажное здание горит в центре Москвы

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При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
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Общество

В России отменили внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
Обновлено вчера в 19:54
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Зеленский вернул уволенного Порошенко детского омбудсмена

Обновлено в 10:14
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
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Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
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Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
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Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае

Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 20:39
Общество

Люди и звери. Кого из обитателей Земли нужно спасать в первую очередь?

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Наука

Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

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Обновлено вчера в 11:00
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Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной

Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
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Предлагаемый РАН спутник для слежения за Солнцем назовут «Предвестник»

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Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.
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Чем опасна ночевка на АЗС во время путешествия на машине на юг

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