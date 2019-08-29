Футбол
Sports.ru«Наполи» ждет ответа от Икарди до пятницы. Альтернатива – Льоренте
Неаполитанцы ждут окончательного ответа от 26-летнего аргентинца не позднее пятницы. В этот день у «Наполи» запланирована встреча с агентами бывшего нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте, находящегося в статусе свободного агента.
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Эксперты назвали засоряющие сосуды продукты
Эксперты назвали основные виды, засоряющие сосуды. Специалисты рекомендуют снизить норму употребления сахаросодержащих продуктов.
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Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
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Минпросвещения: школы могут ввести уроки Dota и FIFA
Ранее гендиректор Института развития интернета Сергей Петров предложил ввести в школах уроки по киберспорту, так как IT-индустрия нуждается в пополнении квалифицированными кадрами.
АБН 02:26
Политика
Назарбаев предложил лидерам ядерных держав собраться в Нур-Султане
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на церемонии награждения Назарбаевской премией предложил лидерам ядерных держав провести переговоры в столице Казахстана, Нур-Султане.
РБК 04:26
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«Оренбург» подпишет вратаря солигорского «Шахтера»
Вратарь солигорского «Шахтера» Андрей Климович продолжит карьеру в чемпионате России.
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Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Общество
Челябинские депутаты утвердили пособие для «детей войны»
РИА Новости 04:11
Футбол
Гаскойн: «Не вижу никого, кто мог бы опередить „Манчестер Сити“ в АПЛ»
«Ливерпуль» выглядит сильным, однако я не вижу никого, кто мог бы опередить команду Хосепа Гвардиолы.
Евро-футбол.ру 04:21
Происшествия
На Урале проверяют данные о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей
Свердловские следователи начали проверку информации о смерти пациентки в Екатеринбурге после операции, которую якобы провели нетрезвые хирурги, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
РИА Новости 02:44
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Общество
Мэр Сочи решил не баллотироваться на новый срок
Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил о своем решении не баллотироваться на должность мэра на новый срок.
Блокнот Краснодар 04:22
Происшествия
В ДТП в Ставропольском крае пострадали 15 человек
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в больницу Невинномысска выехали психологи ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
ТАСС 01:46
Волейбол
Российские волейболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
Женская сборная России по волейболу обыграла команду Испании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы.
ТАСС вчера в 12:58
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Ограбивший мать Бузовой в Петербурге мужчина оказался рецидивистом
АиФ Санкт-Петербург 04:16
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Футбол
«Барселона» получила отказ от «ПСЖ» по трансферу Неймара
Напомним, что нынешним летом Неймара пытаются купить несколько клубов: помимо "Барселоны" на него также претендуют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".
Вести.Ru 03:51
Политика
Российский МИД поддержал желание США купить Гренландию
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продать Гренландию.
Профиль вчера в 16:58
Происшествия
Минтранс выделит 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
Российская газета 02:22
Авто
В России появится вэн Volkswagen T6.1 в 2020 году
В российском представительстве компании рассказали, что на нашем рынке T6.1 появится ориентировочно в первой половине следующего года.
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Кино
76 Венецианский кинофестиваль стартует 28 августа
Завершится 76 Венецианский кинофестиваль 7 сентября.
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Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.
StarHit.ru вчера в 13:00
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
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Lenta.ru 00:20
Происшествия
В ЯНАО сел на мель теплоход с 62 пассажирами
Теплоход "Метеор" с 62 пассажирами на борту сел на мель в Ямало-Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в четверг в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
РИА Новости 03:54
Общество
В Госдуме предлагают запретить держать бойцовых собак в квартирах
"Большая собака и гадит прилично, а у нас мало кто убирает: выходят с поводком или без поводка, отпустили, и где навалила - там навалила", - сказал Вострецов.
Вести.Ru 04:25