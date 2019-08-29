Неаполитанцы ждут окончательного ответа от 26-летнего аргентинца не позднее пятницы. В этот день у «Наполи» запланирована встреча с агентами бывшего нападающего «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте, находящегося в статусе свободного агента.

«Наполи» ждет ответа от Икарди до пятницы. Альтернатива – Льоренте

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