Футбол

«Болонья» вырвала победу у «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 16:25

Болонья — Наполи
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
43′
Блерим Джемаили
45′
57′
Фаузи Гулям
63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
77′
Дрис Мертенс
79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
83′
84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
87′
Федерико Сантандер
88′
"Болонья" обыграла "Наполи" в матче 38-го тура чемпионата Италии (3:2). Дублем в составе красно-синих отметился нападающий Федерико Сантандер, он же стал автором победного гола.
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