Футбол

«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за ЛосаноСпорт-Экспресс 12:13

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Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано в ближайшее время может стать игроком "Наполи", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
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