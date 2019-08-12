Футбол
«Наполи» заплатит ПСВ 42 миллиона евро за ЛосаноСпорт-Экспресс 12:13
Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано в ближайшее время может стать игроком "Наполи", сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. По имеющейся информации, итальянский клуб заплатит 42 миллиона евро. Именно такая сумма прописана в контракте игрока.
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