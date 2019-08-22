Футбол

«Наполи» заинтересовался ЧаловымЧемпионат 09:19

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
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Чаловым интересуются в Италии

Советский спорт09:13

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова

Sport24.ru08:45

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

Sportbox.RU09:02

«Наполи» заинтересовался Чаловым

Чемпионат09:19

Источник: «Наполи» продолжает интересоваться Чаловым

Спорт-Экспресс09:08

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой Чалова

Metaratings09:27

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

Матч ТВ09:02
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Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»

Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по данным Forbes

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Турция перебросила в Идлиб бронетехнику

Турецкие информагентства сообщили о переброске в Сирию дополнительных подразделений ВС Турции.
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Наука

Американские ученые разрушили миф об одиноких кошатницах

Американские исследователи разрушили стереотип об "одиноких кошатницах", результаты исследования опубликовали в британском научном журнале Royal Society Open Science.
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Армия и оружие

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США

Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
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Происшествия

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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Происшествия

Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи

Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Политика

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Обновлено в 16:23
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Здоровье

Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции

На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
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Анну Седокову заподозрили в романе с женатым баскетболистом

В Сети распространились слухи, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила новый роман.
Обновлено в 09:31
Политика

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

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Политика

Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8

У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:52
Технологии

В России планируют создать беспилотный флот для хождения по Арктике

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Обновлено в 09:13
Общество

Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю

Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 04:55
Политика

Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектаров растительности, являются международным кризисом.
Обновлено в 19:00
Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Космос

Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
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Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Финансы

Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей

Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

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Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
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Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Происшествия

В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
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Беглов решил двухлетнюю проблему семьи блокадников

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за два дня решил проблему супругов-блокадников, в течение двух лет живших в квартире без холодного водоснабжения.
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Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
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В МАКе завершили работу с черными ящиками аварийно севшего A321

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