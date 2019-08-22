Футбол
«Наполи» заинтересовался ЧаловымЧемпионат 09:19
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
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Наука
Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца
По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Авто
Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70
Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.
Обновлено в 02:15
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Энергетика
Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Здоровье
На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа
В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя
Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Обновлено в 19:30
Здоровье
Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 20:15
Футбол
Кейлор Навас может перейти в «ПСЖ»
Мадридцы уже начали искать замену вратарю. Навас перешел в "Реал" из "Леванте" летом 2014 года.
Обновлено в 17:03
Единоборства
Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено в 18:56
Здоровье
Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки
В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Теннис
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08