Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.

Наука Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Авто Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70 Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.

Происшествия В Петербурге локализовали пожар на складе свечей Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Общество Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.

Общество Роскачество проверило электрочайники на безопасность Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Политика Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Энергетика Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.

Здоровье На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.

Армия и оружие На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Здоровье Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.

Здоровье Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

Футбол Кейлор Навас может перейти в «ПСЖ» Мадридцы уже начали искать замену вратарю. Навас перешел в "Реал" из "Леванте" летом 2014 года.

Единоборства Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.

Здоровье Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Происшествия Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.

Теннис Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.