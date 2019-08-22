Футбол

«Наполи» заинтересовался ЧаловымЧемпионат 09:19

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
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Чаловым интересуются в Италии

Советский спорт09:13

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова

Sport24.ru08:45

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

Sportbox.RU09:02

«Наполи» заинтересовался Чаловым

Чемпионат09:19

Источник: «Наполи» продолжает интересоваться Чаловым

Спорт-Экспресс09:08

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой Чалова

Metaratings09:27

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

Матч ТВ09:02
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Наука

Названы сроки отказа от курения для снижения риска болезней сердца

По итогам 60-летних наблюдений специалисты заявили, что даже если человек курил в течение 20 лет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить на 39%, если не возвращаться к пагубной привычке более пяти лет.
Обновлено в 01:33
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Авто

Опубликованы снимки кроссовера Genesis GV70

Судя по снимкам, если сравнивать между тестовым мулом Tucson и оригинальным тестовым мулом GV80, созданным на базе Hyundai Santa Fe, можно обнаружить некоторые сходства в арке переднего колеса.
Обновлено в 02:15
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе свечей

Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Футбол

«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды

«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено в 14:59
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Политика

Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено вчера в 12:05
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Энергетика

Медведев увеличил норматив продажи «Газпромом» газа на бирже

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении норматива объемов продажи природного газа «Газпромом» на биржевых торгах.
Обновлено в 08:45
Здоровье

На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа

В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя

Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Обновлено в 19:30
Здоровье

Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней.
Обновлено в 06:39
Здоровье

Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита

Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 20:15
Футбол

Кейлор Навас может перейти в «ПСЖ»

Мадридцы уже начали искать замену вратарю. Навас перешел в "Реал" из "Леванте" летом 2014 года.
Обновлено в 17:03
Единоборства

Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину в баре

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Конор Макгрегор принёс свои извинения за инцидент с посетителем одного из баров в Дублине.
Обновлено в 18:56
Здоровье

Комары принесли в Россию смертельные тропические лихорадки

В Центральной России могут распространиться смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Обновлено в 21:18
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час

Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами

В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

Обновлено в 16:00
Теннис

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
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