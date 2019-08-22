Футбол

«Наполи» заинтересовался ЧаловымЧемпионат 09:19

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
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Чаловым интересуются в Италии

Советский спорт09:13

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

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Metaratings09:27

«Наполи» заинтересовался Чаловым

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Источник: «Наполи» продолжает интересоваться Чаловым

Спорт-Экспресс09:08

«Наполи» рассматривает вариант с покупкой нападающего ЦСКА Чалова

Sport24.ru08:45

СМИ: В «Наполи» заинтересовались Чаловым

Матч ТВ09:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:20, Ашберн
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