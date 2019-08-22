Футбол
«Наполи» заинтересовался ЧаловымЧемпионат 09:19
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба. Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
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Футбол
«Арарат» дома обыграл «Дюделанж» в Лиге Европы
Благодаря голу Ильи Антонова на последних минутах матча Лиги Европы армянский «Арарат» дома переиграл «Дюделанж».
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
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Технологии
Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года
Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Общество
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
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Армия и оружие
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Обновлено в 16:07
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
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Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
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Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
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Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Политика
Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills
Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:03
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Обновлено в 08:53
Киберспорт
DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V
DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.
Обновлено в 11:44
Авто
64-летний двигатель Porsche оценили в 220 тыс. долларов
На интернет-ресурсе Bring a Trailer появилось уникальное предложение – оппозитный мотор Porsche Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam, за который хотят 220 тысяч долларов.
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Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили танцы на яхте
31-летний Никита Ефремов практически все лето провел в Италии в компании Марии Иваковой.
Обновлено в 18:00
Футбол
Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта»
Защитник «Андерлехта» Венсан Компани больше не будет исполнять обязанности тренера, а сосредоточится на футболе, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 09:24
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Мария Машкова рассказала, что выбрала мужа из-за генофонда
Актриса Мария Машкова на своей страничке в социальной сети Instagram решила поделиться с поклонниками собственным секретом счастливого брака.
Обновлено в 07:36
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Минпромторг закажет концепцию применения гражданских беспилотников
Министерство торговли и промышленности России планирует к концу 2021 года получить концепцию применения беспилотников гражданского назначения и общие требования к беспилотным авиационным системам, следует из материалов на портале госзакупок.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга
Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией, сообщили СМИ.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено в 11:58
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Наука
Предложена гипотеза сверхтяжелых частиц темной материи
Астрофизики считают, что тяжелая материя состоит из сверхтяжелых частиц гравитино, которые хранятся в кристаллах глубоко под землей.
Обновлено в 13:23