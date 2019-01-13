Футбол
Аркадиуш Милик
|15′
Фабиан Руис
|74′
"Наполи" в 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Сассуоло" - 2:0. По голу забили нападающий Аркадиуш Милик и полузащитник Фабиан Руис. Неаполитанцы в четвертьфинале турнира сыграют с "Миланом".
Спорт-Экспресс16:44
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«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз и ставки на матч Кубка Италии 14 января 2019 года
LiveSport.ruвчера в 23:57
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