В матче 19-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Болоньей" - 3:2, сообщает "Советский спорт". Победный гол на 88-й минуте забил бельгийский полузащитник Дрис Мертенс. Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик оформил дубль.

«Наполи» вырвал победу в матче с «Болоньей»

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