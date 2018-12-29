Футбол
«Наполи» вырвал победу в матче с «Болоньей»
«Наполи» вырвал победу в матче с «Болоньей»Газета.Ru14:46
В матче 19-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Болоньей" - 3:2, сообщает "Советский спорт". Победный гол на 88-й минуте забил бельгийский полузащитник Дрис Мертенс. Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик оформил дубль.
Газета.Ru14:46
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«Наполи» — «Болонья». Прогноз на матч 19 тура итальянской Серии А 29 декабря 2018 года
LiveSport.ruвчера в 00:39
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