Футбол

«Наполи» вырвал победу у «СПАЛ 2013»Евро-футбол.ру 14:00

В 36-м туре Серии А "СПАЛ 2013" играл с "Наполи". Немотивированная команда Карло Анчелотти забила в одной из первых атак второго тайма.
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«Наполи» обыграл СПАЛ в матче 36-го тура Серии А

Чемпионат14:03

«Наполи» вырвал победу у СПАЛ в 36-м туре Серии А

Sport24.ru14:09

Футболисты «Наполи» обыграли СПАЛ в чемпионате Италии

РИА Новости14:08

«Наполи» одержал победу над СПАЛом

Soccer.ru14:04

«Наполи» обыграл СПАЛ

Спорт-Экспресс14:11

«Наполи» вырвал победу у СПАЛа

Матч ТВ13:54

Серия А. «Наполи» обыграл СПАЛ

Бомбардир.ру14:03
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Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Обновлено в 14:02
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено в 14:34
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Экономика

Мобильные платежи в селах растут

По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова побрилась налысо

12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Футбол

Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским

Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие

«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ

5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Футбол

«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Футбол

Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров РПЛ, а я стану лучшим ассистентом

Очень счастлив за ребят, горжусь ими, все красавцы.
Обновлено в 15:49
Общество

В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко

В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Политика

ЛНР и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипотношений

Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Спорт

Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков

Обновлено в 10:20
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Происшествия

В Буркина-Фасо при атаке на церковь погибли шесть человек

Обновлено в 11:00
Происшествия

Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали

Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана.
Обновлено в 16:27
Экономика

Стоимость российской пшеницы достигла минимума

Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Путешествия

Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха

Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Спорт

Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона

Обновлено в 14:57
Здоровье

Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Космос

В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
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