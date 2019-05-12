Футбол
«Наполи» вырвал победу у «СПАЛ 2013»Евро-футбол.ру 14:00
В 36-м туре Серии А "СПАЛ 2013" играл с "Наполи". Немотивированная команда Карло Анчелотти забила в одной из первых атак второго тайма.
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Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено в 14:34
Экономика
Мобильные платежи в селах растут
По данным Народного банка Китая, мобильные платежи завоевывают все большую популярность в сельских районах Китая, укрепляя тем самым свое доминирующее положение в онлайн-платежах в сельской местности.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова побрилась налысо
12 мая Дарья Мельникова опубликовала видео, в котором она бреется налысо.
Обновлено в 13:00
Политика
В Литве завершилось голосование на президентских выборах
Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Футбол
Евсеев о Фернандо: люди из Бразилии начинают что-то говорить русским
Почему-то люди из Бразилии начинают рассказывать русским людям.
Обновлено в 12:12
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
«Сдавались влегкую», — воспоминания луганского ополченца о захвате СБУ
5 апреля был захват СБУ, в котором Эдуард тоже участвовал.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019
Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Футбол
Артем Дзюба: Буду счастлив, если Азмун выиграет гонку бомбардиров РПЛ, а я стану лучшим ассистентом
Очень счастлив за ребят, горжусь ими, все красавцы.
Обновлено в 15:49
Общество
В Москве прошел мотопробег в память Сергея Доренко
В Москве в воскресенье, 12 мая, прошел мотопробег в память о погибшем 9 мая российском журналисте Сергее Доренко, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки
На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Политика
Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами
"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Спорт
Скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пожар в частном доме и ангаре в Волгограде ликвидировали
Горел двухэтажный дом площадью 20 м на 10 м, расположенный на улице Чайковского неподалеку от Мамаева кургана.
Обновлено в 16:27
Экономика
Стоимость российской пшеницы достигла минимума
Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
Обновлено в 11:09
Путешествия
Составлен рейтинг самых популярных стран для летнего отдыха
Топ-10 самых популярных летних направлений: Турция Россия Тунис Греция Кипр Черногория Абхазия Испания Италия Болгария В основном, цены на туры выросли, отмечают специалисты сервиса путешествий Туту.ру.
Обновлено в 14:13
Автоспорт
Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании
Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Спорт
Щербакова выбрала музыку для короткой программы нового сезона
Обновлено в 14:57
Здоровье
Эксперт рассказал о шансах на спасение при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, из-за чего стал вопрос о спасении при таком поражении стал очень актуален.
Обновлено в 03:03
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено в 12:22