Футбол

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» на 98-й минуте матчаГазета.Ru 16:40

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
"Наполи" на своем поле добился победы над "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев. Об этом сообщает "Советский спорт".
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