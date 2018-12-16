Футбол
Симоне Падоин
|48′
|62′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Диего Фариас
Марко Сау
|69′
|71′
Адам Уна
Лоренцо Инсинье
|72′
Никола Максимович
|79′
Лоренцо Инсинье
Филиппо Романья
Марко Андреолли
|80′
|80′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Фабио Пизакане
Лука Чигарини
|86′
Марко Сау
|90′
|90′+1′
Аркадиуш Милик
|38%
|Владение мячом
|62%
|71%
|Процент точных передач
|83%
|4
|Удары в сторону ворот
|10
|2
|Удары в створ ворот
|4
|5
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|2
|2
|Угловые
|10
|10
|Отборы
|10
|15
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
28
Краньо
8
Чигарини
3
Андреолли
15
Клаван
20
Падоин
24
Фараго
6
Брадарич
18
Барелла
21
Ионицэ
10
Педро
25
Сау
25
Оспина
7
Кальехон
19
Максимович
26
Кулибали
31
Гулам
24
Инсинье
5
Аллан
8
Руис
14
Мертенс
20
Зелиньски
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑5‑1
"Наполи" с минимальным счетом победил "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол на 90+1-й минуте забил форвард Аркадиуш Милик. "Наполи" набрал 38 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Кальяри" с 17 баллами располагается на 13-й строчке.
Спорт-Экспресс14:02
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«Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 декабря
LiveSport.ruвчера в 18:15
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