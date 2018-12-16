Футбол

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри» благодаря голу Милика
Спорт-Экспресс
14:02

Кальяри — Наполи
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
Симоне Падоин
48′
62′
Амаду Диавара
Дрис Мертенс
Диего Фариас
Марко Сау
69′
71′
Адам Уна
Лоренцо Инсинье
72′
Никола Максимович
79′
Лоренцо Инсинье
Филиппо Романья
Марко Андреолли
80′
80′
Кевин Малькюи
Хосе Кальехон
Фабио Пизакане
Лука Чигарини
86′
Марко Сау
90′
90′+1′
Аркадиуш Милик
"Наполи" с минимальным счетом победил "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол на 90+1-й минуте забил форвард Аркадиуш Милик. "Наполи" набрал 38 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Кальяри" с 17 баллами располагается на 13-й строчке.
Спорт-Экспресс14:02

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