Футбол
«Наполи» вырвал победу у «Кальяри»Советский спорт вчера в 16:30
Симоне Верди
Хосе Кальехон
|60′
Аллан
Фабиан Руис
|61′
Амин Юнес
|61′
|63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
|64′
|70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
|72′
Альберто Черри
|74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
|85′
|88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
|90′+6′
Лука Чигарини
|90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
|90′+8′
Лоренцо Инсинье
|90′+9′
|90′+11′
Николо Барелла
|62%
|Владение мячом
|38%
|89%
|Процент точных передач
|75%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|8
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|7
|4
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|2
|5
|Отборы
|10
|11
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
23
Хюсай
33
Альбиоль
26
Кулибали
31
Гулям
7
Кальехон
8
Руис
20
Зелиньски
99
Милик
14
Мертенс
24
Инсинье
28
Краньо
12
Каччаторе
23
Чеппителли
56
Романья
22
Ликояннис
20
Падоин
8
Чигарини
18
Барелла
21
Ионицэ
10
Педро
19
Пизакане
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
Наполи на своем поле принимал Кальяри и победил 2:1 Единственный мяч у гостей на 63-й минуте забил Леонардо Паволетти. Счет сравнял Дрис Мертенс на 85-й минуте.
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