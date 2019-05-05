Футбол

«Наполи» вырвал победу у «Кальяри»Советский спорт вчера в 16:30

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
Наполи на своем поле принимал Кальяри и победил 2:1 Единственный мяч у гостей на 63-й минуте забил Леонардо Паволетти. Счет сравнял Дрис Мертенс на 85-й минуте.
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