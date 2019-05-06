Футбол

«Наполи» вырвал победу над «Кальяри» на 98-й минуте с пенальтиProstoProSport вчера в 16:30

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
«Наполи» победил «Кальяри» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл игрок гостей Леонардо Паволетти, на 85-й Дрис Мертенс помог неаполитанцам уравнять шансы.
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