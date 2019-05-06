«Наполи» вырвал победу над «Кальяри» на 98-й минуте с пенальтиProstoProSport вчера в 16:30

«Наполи» победил «Кальяри» в домашнем матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет на 63-й минуте открыл игрок гостей Леонардо Паволетти, на 85-й Дрис Мертенс помог неаполитанцам уравнять шансы.

«Наполи» вырвал победу над «Кальяри» на 98-й минуте с пенальти

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