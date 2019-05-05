Футбол

«Наполи» вырвал победу над «Кальяри»Sportbox.RU 16:31

Наполи — Кальяри
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Симоне Верди
Хосе Кальехон
60′
Аллан
Фабиан Руис
61′
Амин Юнес
61′
63′
Леонардо Паволетти
Амин Юнес
Аркадиуш Милик
64′
70′
Алессандро Дейола
Симоне Падоин
72′
Альберто Черри
74′
Альберто Черри
Жуан Педро
Дрис Мертенс
85′
88′
Леонардо Паволетти
Фабио Пизакане
90′+6′
Лука Чигарини
90′+8′
Артур Ионица
Лоренцо Инсинье
90′+8′
Лоренцо Инсинье
90′+9′
90′+11′
Николо Барелла
«Наполи» вырвал победу над «Кальяри» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Решающим моментом игры стал пенальти, назначенный в ворота «Кальяри» на восьмой минуте, добавленной ко второму тайму.
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