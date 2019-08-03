«Наполи» по-прежнему интересуется полузащитником ПСВ Ирвингом Лосано. По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят контракт 24-летнего футболиста за 42 миллиона евро. Ранее сообщалось, что зарплата мексиканца может составить 4,5 миллиона евро в год.

«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евро

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