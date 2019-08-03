Футбол

«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евроSports.ru вчера в 17:46

«Наполи» по-прежнему интересуется полузащитником ПСВ Ирвингом Лосано. По информации Corriere dello Sport, неаполитанцы выкупят контракт 24-летнего футболиста за 42 миллиона евро. Ранее сообщалось, что зарплата мексиканца может составить 4,5 миллиона евро в год.
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ПСВ согласился отпустить Лосано в «Наполи» за 42 млн евро

Sport24.ruвчера в 23:17

«Наполи» готов предложить за Лосано 42 миллиона евро

Спорт-Экспресс01:03

«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ за 42 млн евро

Sports.ruвчера в 17:46

«Наполи» согласовал с ПСВ покупку Лосано

Чемпионат00:01

СМИ: ПСВ согласился на трансфер Лосано в «Наполи» за 42 миллиона

Матч ТВвчера в 23:59

СМИ: ПСВ согласился на трансфер Лосано в «Наполи» за 42 миллиона

Sportbox.RUвчера в 23:59

Форвард «ПСВ» близок к переходу в «Наполи»

Газета.Ru00:05
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Ирвинг Лосано
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Мексиканский футболист, вингер клуба ПСВ и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2018 года.
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