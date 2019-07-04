Футбол
«Наполи» выкупил у «Арсенала» вратаря ОспинуБомбардир.ру 14:28
«Наполи» на своем официальном сайте объявил о трансфере вратаря «Арсенала» Давида Оспины. Согласно данным Transfermarkt, итальянский клуб заплатил за колумбийца 3,5 миллиона евро. Контракт 30-летнего футболиста с неаполитанцами рассчитан до лета 2022 года.
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