Крайний нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа привлек внимание «Наполи». Как сообщает Sky Sports, неаполитанцы готовы заплатить за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов евро.

«Наполи» включился в борьбу за форварда «Кристал Пэлас» Заа

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