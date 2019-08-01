"Наполи" хочет заполучить нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа. Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что "Эвертон" готов заплатить за Заа 60 миллионов фунтов стерлингов.

«Наполи» включился в борьбу за Вильфрида Заа

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