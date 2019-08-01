Футбол
«Наполи» включился в борьбу за Вильфрида ЗааСпорт-Экспресс вчера в 22:36
"Наполи" хочет заполучить нападающего "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа. Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего ивуарийца 60 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mail. Ранее сообщалось, что "Эвертон" готов заплатить за Заа 60 миллионов фунтов стерлингов.
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«Кристал Пэлас», претендующий на Чалова, может продать своего форварда за 65 млн евро
ProstoProSportвчера в 23:43
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Экономика
Число невыездных россиян с начала года увеличилось почти на 1 млн
Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн, говорится в материалах службы судебных приставов.
Обновлено в 02:52
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
В тройку лучших работодателей вошли компании "Газпром", "Российские железные дороги" (РЖД) и "Роснефть", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Площадь лесных пожаров в России превысила 3 млн га
Обновлено в 05:05
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Суд продлил арест министра лесного комплекса Иркутской области Шеверды
Ранее сообщалось, что 7 июня текущего года Кировский райсуд Иркутска по ходатайству следствия заключил под стражу на два месяца министра лесного комплекса Иркутской области.
Обновлено в 01:21
Гаджеты
Huawei на мировом рынке смартфонов заняла второе место
Второе место досталось китайскому производителю Huawei, продажи компании составили 58,7 миллионов гаджетов.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России
Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Актриса Инна Чурикова выписана из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в РФ
Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».
Обновлено вчера в 15:51
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Порошенко: Медведчук при мне голову не мог поднять
Экс-президент Украины Петр Порошенко признался журналистам, что очень удивлен внезапному продвижению и влиянию председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:51
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы.
Обновлено вчера в 13:00
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров
Уточняется, что американский лидер предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами.
Обновлено вчера в 16:37