Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»Красная весна 17:28
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. «Фиорентина» открыла счет в матче уже на 11-й минуте, когда Эрик Пульгар реализовал пенальти. Но в конце тайма «Наполи» сравнял счет и вышел вперед.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:47, Ашберн
Общество
В Любашинском саду открыли первый в городе пешеходный фонтан
Обновлено в 09:21
Кино
Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Обновлено в 19:40
Здоровье
Все больше жительниц Пензенской области отказываются от абортов
В Пензенской области сократилось количество операций по искусственному прерыванию беременности.
Обновлено в 02:17
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено в 06:01
Хоккей
НХЛ отказалась дисквалифицировать Кузнецова
В пятницу IIHF дисквалифицировала Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая 2019 года, были обнаружены следы кокаина.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Зрелищное видео полётов истребителей Су-57 появилось в Сети
В Сети появилось видео полетов российских истребителей пятого поколения Су-57 в преддверии стартующего международного авиасалона "МАКС-2019", которой пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября этого года.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Демонтаж самолета А321 завершился
Обновлено в 10:04
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Общество
Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования
От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Политика
Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2»
Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».
Обновлено в 05:30
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Футбол
Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после незабитого пенальти в игре с «Пэлас»
Причиной нападок послужил незабитый пенальти в матче против «Кристал Пэлас» (1:2). Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер высказался относительно инцидента.
Обновлено в 15:17
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено в 05:25
Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
Обновлено в 09:16
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 Reaper сбиты ракетами ЗРК «Куб». Видео
Несколько дней назад на территории Йемена был уничтожен американский ударный беспилотный летательный аппарат, который в США называли одним из самых лучших беспилотников в мире.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла обвинения в употреблении алкоголя
Знаменитость опровергла обвинения в употреблении алкоголя, заметив, для хорошего настроения ей не нужно употреблять спиртное.В настоящий момент Ольга Бузова находится на острове Бали, где звезда не только отдыхает, но и работает.
Обновлено в 08:05
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп ужесточил новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР.
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Путин поручил проработать вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию
Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.
Обновлено в 06:53