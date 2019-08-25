Футбол

«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»Красная весна 17:28

«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. «Фиорентина» открыла счет в матче уже на 11-й минуте, когда Эрик Пульгар реализовал пенальти. Но в конце тайма «Наполи» сравнял счет и вышел вперед.
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