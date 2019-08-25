Футбол
«Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину»Красная весна вчера в 17:28
«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу. «Фиорентина» открыла счет в матче уже на 11-й минуте, когда Эрик Пульгар реализовал пенальти. Но в конце тайма «Наполи» сравнял счет и вышел вперед.
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Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
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Политика
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Происшествия
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Политика
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Здоровье
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Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП
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Обновлено в 03:08
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
СМИ узнали о коммерческом интересе Трампа в снижении ставки ФРС
В Соединенных Штатах компания Trump Organization, принадлежащая президенту Дональду Трампу, в случае снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы может получить крупную экономическую выгоду, об этом пишет The Washington Post.
Обновлено в 02:15
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
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42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
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Технологии
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Армия и оружие
ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана
Авиационная группа, состоящая из истребителей ВВС Израиля, совершила облет над столицей Ливана и южными городами.
Обновлено в 05:08
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
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Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
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Космос
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
В Госдуме предложили вернуть смертную казнь
Ранее News.ru писал, что Евросоюз раскритиковал федеральные власти США за прекращение моратория на смертную казнь.
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Общество
Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с Днем шахтера.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
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Обновлено вчера в 17:30