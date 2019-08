В Соединенных Штатах компания Trump Organization, принадлежащая президенту Дональду Трампу, в случае снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы может получить крупную экономическую выгоду, об этом пишет The Washington Post.

Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.