Футбол

«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»Чемпионат 16:25

Болонья — Наполи
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
43′
Блерим Джемаили
45′
57′
Фаузи Гулям
63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
77′
Дрис Мертенс
79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
83′
84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
87′
Федерико Сантандер
88′
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мертенс вышел на 3-е место по числу голов за «Наполи»

Чемпионат18:27

«Наполи» уступил «Болонье»

Soccer.ru16:24

«Болонья» вырвала победу у «Наполи»

Спорт-Экспресс16:25

«Наполи» завершил сезон поражением в Болонье

Матч ТВ16:24

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем туре чемпионата Италии

Газета.Ru16:26

Серия А. «Наполи» упустил ничью с «Болоньей» в концовке последнего матча сезона

Бомбардир.ру16:30

«Болонья» — «Наполи» 3:2. Видеообзор матча 38-го тура Серии А

Sport24.ru17:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 23:51, Ашберн
Происшествия

На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы

Обновлено в 21:09
Происшествия

Автомобиль влетел в стену Театра Российской армии в Москве

Обновлено в 23:44
Авто

3 неплохих авто, которые вы можете взять, располагая суммой в 100 000

Фото: ru.freeimages.com Автор: Dan Penton Далеко не у всех автомобилистов есть достаточная сумма даже на покупку новой LADA Granta, чего говорить о других машина.
Обновлено в 06:00
Хоккей

Воробьёв о поражении от Финляндии: игра шла до одного гола

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:03
Музыка

Пригожин оценил шансы дочери Алсу на карьеру

Отсутствие Микеллы на повторном финале Пригожина не удивило.
Обновлено в 09:17
Игры

Sony: DayZ выйдет на PS4 уже 29 мая

Обновлено в 04:51
Космос

Роскосмос планирует повысить грузоподъемности «Ангары»

Создание кислородно-водородного разгонного блока для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара", который значительно увеличит ее возможности, потребует от Роскосмоса затрат в сумме 9,1 миллиарда рублей до 2026 года, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 20:21
Происшествия

В Мексике группа неизвестных убила пять человек на семейном празднике

В субботу, 25 мая, в районе Коакалько в штате Мехико группа вооруженных людей открыла огонь по участникам семейного праздника.
Обновлено в 22:40
Происшествия

Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 09:11
Политика

Абэ и Трамп сыграли в гольф в компании гольфиста Исао Аоки

Обновлено в 22:19
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийскую газету

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийское издание Oesterreich Zeitung за несанкционированное использование ее фотографии для иллюстрации скандальной публикации о бывшем вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе.
Обновлено в 15:45
Политика

МИД Украины прокомментировал решение трибунала по морякам

МИД России, комментируя решение трибунала, заявил, что возможность задействования Конвенции ООН по морскому праву 1982 года для разрешения спора по инциденту в Керченском проливе исключена.
Обновлено в 07:59
Кино

Каннский кинофестиваль объявил лауреатов

Главное событие в мире авторского кино подошло к концу - 25 мая во Франции объявили лауреатов 72-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 16:47
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено в 20:04
Политика

Украинский министр резко раскритиковал манеру общения Зеленского

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян резко раскритиковал речь президента страны Владимира Зеленского, который якобы говорит «на кацапском».
Обновлено в 15:54
Происшествия

Жители Краснодара устроили заплыв на матрасах по затопленному городу

Жители города Краснодара нашли необычный способ развлечься, устроив заплыв на надувных матрасах после проливных дождей, которые затопили улицы.
Обновлено в 18:12
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

Военный технополис «Эра» в Анапе впервые принял конкурс «Центр управления»

Ежегодный всеармейский конкурс профессионального мастерства «Центр управления» впервые прошел в военном инновационном технополисе «Эра» в городе Анапа.
Обновлено в 09:04
Экономика

В Петербурге предложили снизить тарифы на отопление и газ

В Петербурге с 1 июля планируют снизить тарифы на отопление.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие

НАТО рассмотрело новые угрозы со стороны России

Как Альянс планирует изменить военную стратегию НАТО изменит военную стратегию впервые за десятилетия из-за «ядерной российской угрозы», заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

О ссоре с Киркоровым из-за Валерии рассказал Пригожин

Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Китайские СМИ оценили экспортный потенциал ЗРК С-500

Обновлено в 12:23
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено в 17:02
Космос

Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе

Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Общество

Шествие трудовых коллективов в честь Дня города началось в Чите

Обновлено в 21:31
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани стали очевидцами необычного явления. В темном небе пролетел загадочный караван звезд, образуя своеобразную колонну.
Обновлено в 08:24
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено 23 мая в 14:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов.
Обновлено в 23:06
Политика

NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина

В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено в 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное