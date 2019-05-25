«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»Чемпионат 16:25

В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте.

Кино Вручены награды Каннского кинофестиваля Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.

Происшествия Рядом с Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1 Утром в субботу, 25 мая, в центральной японской префектуре Тиба к востоку от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1. Как сообщило национальное метеорологическое управление Японии, угрозы цунами.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса» Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.

Политика Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Хоккей Россия сыграет с Чехией в матче за третье место на чемпионате мира Итог: 5:1 - Канада в финале встретится с Финляндией, а Чехия постарается отнять у сборной России и бронзовые медали.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Происшествия Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.

Происшествия На Науки молодой водитель сбил подростка. Юноша выходил из трамвая Как сообщает региональное управление ГИБДД, школьник выходил из трамвая на перекрёстке проспекта Науки и улицы Обручевых.

Шоу-бизнес Виктория Боня получила особую награду в Каннах Виктория Боня стала одним из лауреатов премии, получив за многомиллионное количество подписчиков в Инстаграме статуэтку в номинации Followers.

Политика В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Маленькая грудь и толстые ноги: Бузова выложила «честные» фото В подписи Ольга отметила, что какое это имеет значение, если у тебя «большая душа и чуткое сердце».

Хоккей Что говорили тренеры России и Финляндии после полуфинала ЧМ Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира в Словакии, уступив в полуфинале Финляндии со счётом 0:1. На послематчевой пресс-конференции главный тренер национальной команды Илья Воробьёв отдал должное сопернику, однако не стал обвинять своих подопечных в неудаче.

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.

Происшествия СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.

Происшествия В Петербурге на реке Ижора утонул 8-летний мальчик В Колпинском районе Петербурга на реке Ижора во время купания утонул 8-летний мальчик. Второго ребенка удалось спасти.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Гаджеты Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.

Происшествия Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.

Общество В Казани организовали рекордный республиканский ифтар Ифтар на 15 тыс. человек организовали в Казани. Он стал наиболее масштабным с момента начала их проведения в 2013 году.

Наука ИИ сам научился различать числа и количество предметов ИИ показал, как глобальные изменения климата повлияют на частные дома через 50 лет «Это было очень интересно для нас, потому что именно такие реакции на количество предметов и числа мы видим в реальных нейронах мозга», — говорят ученые.