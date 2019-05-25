Футбол
«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»Чемпионат 16:25
Федерико Сантандер
|43′
Блерим Джемаили
|45′
|57′
Фаузи Гулям
|63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
|64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
|77′
Дрис Мертенс
|79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
|83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
|83′
|84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
|87′
Федерико Сантандер
|88′
|33%
|Владение мячом
|67%
|69%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|4
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|8
|12
|Отборы
|9
|12
|Фолы
|8
|–
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Болонья
Расстановка 4‑3‑3
28
Скорупский
15
Мбайе
23
Ларангейра
4
Войнович
35
Дейкс
22
Дестро
5
Пульгар
32
Сванберг
7
Орсолини
9
Сантандер
2 ×
11
Крейчи
27
Карнезис
2
Малькюи
33
Альбиоль
13
Луперто
31
Гулям
7
Кальехон
20
Зелиньски
8
Руис
14
Мертенс
18
Гаэтано
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте.
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