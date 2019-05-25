Футбол

«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»Чемпионат вчера в 16:25

Болонья — Наполи
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
43′
Блерим Джемаили
45′
57′
Фаузи Гулям
63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
77′
Дрис Мертенс
79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
83′
84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
87′
Федерико Сантандер
88′
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте.
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