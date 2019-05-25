Футбол

«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»Чемпионат вчера в 16:25

Болонья — Наполи
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
43′
Блерим Джемаили
45′
57′
Фаузи Гулям
63′
Лоренцо Инсинье
Дрис Мертенс
64′
Симоне Верди
Хосе Кальехон
77′
Дрис Мертенс
79′
Петр Зелиньски
Блерим Джемаили
Маттиа Дестро
83′
Роберто Сориано
Маттиас Сванберг
83′
84′
Амин Юнес
Джанлука Гаэтано
Родриго Паласио
Ладислав Крейчи
87′
Федерико Сантандер
88′
В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Встреча прошла в Болонье на стадионе «Ренато Далль’Ара» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Автором первого гола стал нападающий «Болоньи» Федерико Сантандер, отличившийся на 43-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» проиграл «Болонье» в последнем туре чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 16:26

Серия А. «Наполи» упустил ничью с «Болоньей» в концовке последнего матча сезона

Бомбардир.рувчера в 16:30

«Болонья» вырвала победу у «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 16:25

«Наполи» завершил сезон поражением в Болонье

Матч ТВвчера в 16:24

«Наполи» уступил «Болонье»

Soccer.ruвчера в 16:24

«Болонья» — «Наполи» 3:2. Видеообзор матча 38-го тура Серии А

Sport24.ruвчера в 17:57

«Наполи» в последнем матче сезона проиграл «Болонье»

Чемпионатвчера в 16:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ

Обновлено вчера в 11:25
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Хоккей

Алексей Житник: Воробьева-младшего обыграли в стиле Воробьева-старшего

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команду России со счетом 1:0.
Обновлено в 02:42
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Музыка

Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу

Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Происшествия

Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае

Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Первый замглавы Балашихи арестован за взятку

По обвинению в получении взятки на сумму четыре миллиона рублей арестован первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха.
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено вчера в 06:26
Футбол

Мертенс: «Хочу побить рекорд Гамшика. Остаюсь в „Наполи“»

Бельгийский форвард "Наполи" Дрис Мертенс после завершения сезона в итальянском первенстве отметил, что не покинет стан неаполитанцев, пока не побьёт рекорд словака Марека Гамшека по количеству забитых мячей.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Собеседник агентства заявил, что Турция хочет сохранить свое влияние в северо-западной части САР, а также усилить свое присутствие на военных базах, созданных в рамках соглашения о зоне деэскалации с Россией.
Обновлено в 01:54
Общество

Переплывший Атлантику в бочке француз напишет книгу

Французский путешественник Жан-Жак Савен, переплывший Атлантический океан в бочке, сказал в интервью РИА Новости, что заканчивает писать книгу о своём необычном путешествии, которая выйдет в сентябре.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Число жертв утечки газа в Китае достигло 10 человек

Число жертв утечки газа в китайском порту Лунъянь в провинции Шаньдун увеличилось до 10 человек, еще 19 пострадали.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Среди «заблудившихся» военнослужащих ВСУ - 54-летний старший солдат

Обновлено в 01:50
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент

В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.
Обновлено в 00:48
Футбол

Черышев завоевал первый испанский трофей в карьере

"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

В Литве пройдет второй тур президентских выборов

Активность избирателей в первом туре составила 57%. Одновременно с выборами главы государства предстоит выбрать депутатов Европарламента.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

Драка со стрельбой с участием водителя такси произошла в подмосковном Одинцове, один из ее участников применил оружие.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD

По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено 24 мая в 12:21
Авто

Назван топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов в России

Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
Обновлено в 01:18
Космос

Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Футбол

В Голландии арбитр забил гол и засчитал его

Обновлено вчера в 19:08
Общество

Больше 118 тыс. раз столичные предприниматели обратились в центры госуслуг «Мои документы» с начала года

«Замыкают пятерку самых популярных услуг для юридических лиц «Государственная регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств», по ней зафиксировано чуть меньше 3 тыс. обращений, и «Предоставление информации о тренингах по программам обучения и электронной записи на участие в них», за которой обратились около тысячи раз», - уточняется в материале.
Обновлено вчера в 21:53
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Гаджеты

Спустя три месяца после анонса подешевел ещё один бестселлер Samsung

Учитывая, что с определённой задержкой скидки добираются и до рынков СНГ, можно ожидать, что примерно через месяц Galaxy A50 подешевеет и у нас.
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье

Мы почувствовали: Кюндюл Иванов о переменах в здравоохранении Якутии

В целом за последний год в сфере здравоохранения республики произошли значительные подвижки, которые в конечном итоге должны привести к росту качества оказания медицинских услуг, считает главный врач республиканского кардиологического диспансера Кюндюл Иванов.
Обновлено в 00:05
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Технологии

Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
Обновлено вчера в 17:02
Гаджеты

Новые SIM-карты от China Unicom имеют до 128 Гбайт внутренней памяти

Сообщается о вариантах с 32 Гбайт, 64 Гбайт и 128 Гбайт внутренней памяти.
Обновлено в 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дрис Мертенс
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вингер и нападающий итальянского клуба «Наполи» и национальной сборной Бельгии. Мертенс является воспитанником бельгийских клубов «Андерлехт» и «Гент», в которых тренеры сочли его бесперспективным по причине малого роста. Во взрослом футболе Дрис дебютировал в составе клуба «Эндрахт Алст» из третьего дивизиона Бельгии. Затем его карьера продолжилась в Нидерландах, где он поочерёдно выступал за АГОВВ, «Утрехт» и ПСВ, снискав славу высококлассного нападающего. С 2013 года Мертенс выступает в итальянской Серии А за «Наполи»...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Блерим Джемайли
Швейцарский футболист
Швейцарский футболист албанского происхождения, полузащитник клуба «Болонья» и сборной Швейцарии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное