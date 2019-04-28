Футбол

«Наполи» в гостях обыграл «Фрозиноне»Спорт-Экспресс 08:26

Фрозиноне — Наполи
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Фрозиноне, Стадион «Бенито Стирпе»
19′
Дрис Мертенс
Паоло Гильоне
45′
49′
Амин Юнес
Паоло Гильоне
Лука Паганини
56′
Марчелло Тротта
Федерико Дионизи
66′
73′
Амин Юнес
Симоне Верди
Лука Вальцаниа
Даниэль Чиофани
76′
78′
Аркадиуш Милик
Адам Уна
Мирко Гори
79′
79′
Фабиан Руис
Федерико Дионизи
81′
87′
Кевин Малькюи
Рауль Альбиоль
"Наполи" в матче 34-го тура чемпионата Италии в гостях обыграл "Фрозиноне" со счетом 2:0. Голы забили Дрис Мертенс и Амин Юнес.
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