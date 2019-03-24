Футбол

Трансфер Кулибали обойдется «МЮ» в 150 млн евроSports.ru 01:17

Стало известно, за какую сумму «Наполи» готов продать центрального защитника Калиду Кулибали. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис потребует за 27-летнего сенегальца около 150 миллионов евро.
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«Наполи» требует у «МЮ» €150 млн за Кулибали

Sport24.ru03:32

«Манчестер Юнайтед» интересуется Маноласом

Soccer.ru04:09

СМИ: «Наполи» просит € 150 млн у «Манчестер Юнайтед» за Кулибали

Чемпионатвчера в 11:00

Трансфер Кулибали обойдется «МЮ» в 150 млн евро

Sports.ru01:17

СМИ: «МЮ» готов предложить 150 миллионов евро за Кулибали

Спорт-Экспрессвчера в 15:58

«Манчестер Юнайтед» узнал сумму, за которую возможно заполучить Кулибали

Евро-футбол.рувчера в 13:38

СМИ: «МЮ» может приобрести Кулибали за рекордную для защитников сумму

Матч ТВ02:55
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Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Обновлено в 04:02
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Депай летом может вернуться в АПЛ

Форвард "Лиона" Мемфис Депай может вернуться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.
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Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено вчера в 22:40
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено вчера в 06:05
Хоккей

«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:23
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Политика

Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену

"Петля Примакова" Как разворот над Атлантикой вернул Россию на мировую арену Галия Ибрагимова Ровно двадцать лет назад Евгений Примаков — тогда премьер-министр России — направлялся с визитом в США.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Избирателям в Таиланде запретили делать селфи

Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям делать фотографии и селфи в помещениях для голосования и приходить на участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Пассажиров круизного лайнера Viking Sky эвакуируют вертолетами

Для спасения экипажа из девяти человек задействовали вертолеты из тех, которые заняты в эвакуации пассажиров с Viking Sky.
Обновлено в 02:38
Политика

Европе объяснили плюсы «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» станет хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, однако из-за политики ЕС может не захотеть исключать из газового транзита отдельные страны, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
Обновлено в 03:30
Общество

В Петропавловске-Камчатском на дорогу вылилось 8 т рыбных отходов

Обновлено в 00:24
Армия и оружие

По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Нетаньяху вылетел в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 04:25
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Марат Башаров заявил о примирении с бывшей женой Елизаветой Шевырковой

Как заявил в телефонном разговоре с журналистами сам Башаров, его семья не распадалась.
Обновлено в 03:27
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле

Обновлено вчера в 13:53
Спорт

Тренер Медведевой признался в восхищении Тутберидзе

Канадский наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, как относится к Этери Тутберидзе, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:16
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия

В Азербайджане прогремел взрыв в жилом доме

Взрыв произошёл в жилом доме на севере Азербайджана, пострадали четыре человека, по предварительным данным, причиной является утечка газа.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Обновлено в 02:58
Здоровье

Тухлые завтраки в школах Китая и спецрацион элиты. Есть ли связь?

Продовольственная безопасность — проблема, которая вызывает много эмоций в Китае, поскольку связана с общественным здравоохранением, затрагивающим детей, от печально известного «меламинового дела», когда от отравления молочным порошком в 2008 году погибли несколько подростков и были госпитализированы десятки тысяч других, до обнаружения в прошлом году более 200 000 бракованных вакцин для детей.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева показала фото с матерью и подросшим сыном

Виктория Лопырева разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена в компании своей матери и сына.
Обновлено в 02:43
Единоборства

Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Сторонники нового референдума по Brexit вышли на марш в Лондоне

Обновлено вчера в 11:56
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Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская

Обновлено в 03:53
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Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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