«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча прошла в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась со счётом 0:0. "Наполи", набрав 29 очков, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

Футбол Футбол Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.

Футбол Футбол Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.

Футбол Футбол Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.

Футбол Футбол Рыболовлев посетил тренировку «Монако» Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Футбол Футбол УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол «Анжи» расторг контракт с Тетрашвили «Анжи» объявил о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили.

Футбол Футбол Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.

Футбол Футбол Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи» Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.

Футбол Футбол Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира» Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.