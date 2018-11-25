Футбол

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А
Чемпионат
10:53

«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево». Встреча прошла в Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась со счётом 0:0. "Наполи", набрав 29 очков, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.
Чемпионат10:53

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«Наполи» не смог обыграть «Кьево»

Советский спорт11:12

«Наполи» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата. Отрыв «Ювентуса» уже 8 очков

Спорт-Экспресс11:08

«Наполи» не смог обыграть последнюю команду чемпионата

Матч ТВ10:54

«Наполи» не смог обыграть последнюю команду чемпионата

Sportbox.RU10:54

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

Чемпионат10:53

«Наполи» не смог обыграть «Кьево» и дал ему набрать первое очко в сезоне

Sport24.ru10:53

Отставание «Наполи» от «Ювентуса» увеличилось до 8 очков

Sports.ru10:59
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче при Кононове

Обновлено в 11:14
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«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 10:54
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Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:09
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Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
Обновлено в 11:18
Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 10:18
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

Обновлено в 09:14
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Рыболовлев посетил тренировку «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
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Футбол

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов

Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:51
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«Анжи» расторг контракт с Тетрашвили

«Анжи» объявил о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили.
Обновлено в 09:57
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Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
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Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.
Обновлено в 10:08
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Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 07:29
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Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
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Обамеянг: «Хорошо вернуться домой с тремя очками»

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг дал комментарий после победы над "Борнмутом" (2:1).
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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Государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит в Евросоюз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине экономикой еврозоны. Граничит с Францией на северо-западе, Швейцарией и Австрией - на севере, Словенией - на северо-востоке.
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