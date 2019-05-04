Футбол
«Наполи» согласовал трансфер ЛосаноЧемпионат 03:59
По информации источника, 23-летний футболист уже согласовал с неаполитанским клубом условия личного контракта. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. Трансфер мексиканца обойдётся «Наполи» в € 40 млн.
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