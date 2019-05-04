«Наполи» согласовал трансфер ЛосаноЧемпионат 03:59

По информации источника, 23-летний футболист уже согласовал с неаполитанским клубом условия личного контракта. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. Трансфер мексиканца обойдётся «Наполи» в € 40 млн.

Культура Ушел из жизни актер Саид Алибеков Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.

Хоккей Россия — Финляндия 0:2 (2-й перерыв) После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.

Политика Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.

Происшествия В Соль-Илецком городском округе ввели режим ЧС Накануне, 3 мая, на территории Соль-Илецкого городского округа загорелась сухая трава в двух СНТ – «Дружба» и «Заря».

Происшествия В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован в реанимацию.

Футбол «Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Политика Лавров 5 мая проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы "В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - информировали в министерстве.

Происшествия В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит» Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.

Общество Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая По данным центра "Фобос", Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область попали в зону ливней, мокрого снега и ледяных дождей, порывы ветра достигают в среднем 15 – 20 м / с. Ближе к 9 мая количество осадков снизится, благодаря солнцу станет теплее до 12 – 17 градусов.

Политика В делегации США рассказали о посещении Крыма Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.

Армия и оружие Надгробие героя СССР осквернили на Кунцевском кладбище Могилу Героя Советского Союза, лётчика Александра Медведева осквернили на Кунцевском кладбище в Москве. Неизвестные повредили надгробие.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.

Политика Зеленский готовит ответные меры для РФ из-за выдачи паспортов Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приготовил ответные меры на действия России, которая начала выдавать паспорта жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Авто «Траки» как искусство Порой американская автомобильная культура порождает такие течения, что хочется достать словарь и поискать там какие-то более сильные синонимы слова «удивление» (тщетно).

Происшествия Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.

Футбол Рахимов рассказал, как «Ахмат» подготовился к «Зениту» Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о своих ожиданиях от матча с петербургским «Зенитом» в рамках 27 тура чемпионата России по футболу.

Армия и оружие Российский крейсер «Адмирал Нахимов» поразил американцев Журналисты американского издания Military Watch оценили предстоящую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

Политика Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.

Хоккей Сборная Казахстана вышла в элитный дивизион ЧМ В последний раз Казахстан выступал в элитном дивизионе ЧМ в 2016 году.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Происшествия Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.