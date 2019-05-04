Футбол

«Наполи» согласовал трансфер ЛосаноЧемпионат 03:59

По информации источника, 23-летний футболист уже согласовал с неаполитанским клубом условия личного контракта. Стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. Трансфер мексиканца обойдётся «Наполи» в € 40 млн.
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«Наполи» согласовал трансфер Лосано

Чемпионат03:59

«Наполи» купит вингера ПСВ за 40 млн евро

Евро-футбол.ру05:47

«Наполи» согласовал сделку по Лосано

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СМИ: Лосано перейдет в «Наполи» за 40 миллионов евро

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«Наполи» купит Лосано у ПСВ за 40 млн евро

Sport24.ru03:28

«Наполи» согласовал контракт с вингером ПСВ Лосано

Sports.ru04:32
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«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Борнмута» в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги.
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В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»

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Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая

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Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
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Российский крейсер «Адмирал Нахимов» поразил американцев

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