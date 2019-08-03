Футбол

«Наполи» согласовал с ПСВ покупку ЛосаноЧемпионат 00:01

Руководство «Наполи» договорилось с ПСВ о приобретении мексиканского нападающего Ирвина Лосано. Сумма трансфера составит € 42 млн, сообщает Corriere dello Sport. В начале прошлого месяца в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы уже согласовали условия с 24-летним мексиканцем.
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«Наполи» согласовал с ПСВ покупку Лосано

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