Футбол
«Наполи» согласовал с ПСВ покупку ЛосаноЧемпионат 00:01
Руководство «Наполи» договорилось с ПСВ о приобретении мексиканского нападающего Ирвина Лосано. Сумма трансфера составит € 42 млн, сообщает Corriere dello Sport. В начале прошлого месяца в СМИ появлялась информация, что неаполитанцы уже согласовали условия с 24-летним мексиканцем.
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Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
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Крупный пожар случился в центре Москвы
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Общество
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Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
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Наука
Желтые очки не помогли водителям разглядеть пешеходов ночью
Ношение очков с желтыми линзами при ночном вождении не помогает водителям быстрее реагировать на появление пешеходов.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон назвали имена гостей регаты
Все команды будут управлять яхтами, каждая из которых имеет название благотворительного проекта. Все проекты курирует королевская пара.
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«Динамо» обыграло «Рубин» в матче Юношеской лиги
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