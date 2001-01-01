Футбол

«Наполи» снова хочет приобрести Зинченко
Бомбардир.ру
08:09

«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко. Летом 2017 года спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли уже обращался с запросом в «Сити» по трансферу 22-летнего футболиста. Украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года.
Бомбардир.ру08:09

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Зинченко попал в сферу интересов «Наполи»

Матч ТВ07:52

Зинченко попал в сферу интересов «Наполи»

Sportbox.RU07:52

СМИ: «Наполи» сохраняет интерес к Зинченко

Спорт-Экспресс06:49

«Наполи» снова хочет приобрести Зинченко

Бомбардир.ру08:09

«Наполи» хочет купить Зинченко

Спорт день за днем07:21

«Наполи» возобновил интерес к Зинченко

Sports.ru06:25
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Футбол

Братья Березуцкие присоединились к «Витессу» на сборе

Обновлено в 07:49
Футбол

Оле-Гуннар Сульшер: Не хочу уходить из «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 04:30
Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.
Обновлено вчера в 09:35
Футбол

Маурицио Сарри: «Ничего не знал о переходе Пулишича до вторника»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал трансфер полузащитника дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.
Обновлено в 08:32
Футбол

«Индепендьенте» сделал «Краснодару» предложение об аренде Куэвы

Утверждается, что аргентинский клуб уже сделал «быкам» предложение об аренде хавбека на полгода с последующим правом выкупа.
Обновлено в 07:45
Футбол

Зобнин с сыном отравились во время отдыха в Таиланде

Рамина Зобнина, жена полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, рассказала о проблемах, с которыми семья столкнулась во время недавнего отдыха в Таиланде.
Обновлено в 08:42
Футбол

Черышев надеется, что у Кокорина и Мамаева все получится

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился мнением о заключенных в СИЗО «Бутырка» Кокорине и Мамаеве.
Обновлено в 07:37
Футбол

Бывший тренер «Бока Хуниорс» возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

45-летний аргентинец Гильермо Барос Скелотто стал главным тренером "Лос-Анджелес Гэлакси". Условия контракта не сообщаются.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Беллами обвиняют в ксенофобии и запугивании игрока академии «Кардиффа»

Главного тренера молодежной команды «Кардиффа» (U-18) Крэйга Беллами обвинили в запугивании и ксенофобии по отношению к футболисту команды.
Обновлено вчера в 13:08
Футбол

«Ливерпуль» хочет продлить контракт со Старриджем

По информации Daily Mail, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп очень высоко оценивает качество игры форварда, а руководство клуба не хочет отпускать Старриджа в другую команду бесплатно.
Обновлено в 05:46
Футбол

«Реал» взял в аренду 18-летнего нападающего

Мадридцы взяли в аренду 18-летнего игрока с правом выкупа по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 04:12
Футбол

«Тоттенхэм» увеличит оклад Кристиана Эриксена

Обновлено в 06:13
Футбол

Ян Облак стал лучшим футболистом 2018 года в Словении

Голкипер "Атлетико" Ян Облак стал лучшим футболистом 2018 года в Словении, сообщает сайт мадридской команды.
Обновлено в 08:26
Футбол

Филипе Луис не примет предложение «Атлетико» продлить контракт

Как сообщает Marca, 33-летний футболист собирается отклонить предложение мадридского клуба продлить контракт ещё на один год.
Обновлено в 03:10
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Знаю, под каким давлением сейчас игроки „Ливерпуля“»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что игрокам "красных" тяжело, так как команда 29 лет не становилась чемпионами.
Обновлено в 08:17
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Александр Владимирович Зинченко
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Манчестер Сити» и национальной сборной Украины. Самый молодой автор гола в истории сборной Украины.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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