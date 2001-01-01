«Наполи» проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко. Летом 2017 года спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли уже обращался с запросом в «Сити» по трансферу 22-летнего футболиста. Украинец перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в июле 2016 года.

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