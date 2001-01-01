Футбол

«Наполи» сделал предложение «Интеру» по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 22:02

«Наполи» предложил 60 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы также готовы включить в сделку форварда Аркадиуша Милика. Ранее Икарди заявлял, что готов перейти только в «Ювентус», где, скорее всего, ему не будет места.
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