Футбол
«Наполи» сделал предложение «Интеру» по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 22:02
«Наполи» предложил 60 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы также готовы включить в сделку форварда Аркадиуша Милика. Ранее Икарди заявлял, что готов перейти только в «Ювентус», где, скорее всего, ему не будет места.
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Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже Google Pixel 3
Если на старте продаж Pixel 3 стоил 800 долларов, то его преемник будет оцениваться на 300 долларов дороже.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Друг устроившего бойню подростка рассказал об их встрече накануне убийства
В селе Патрикеево Ульяновской области, где произошло массовое убийство семьи, накануне отмечался главный сельский праздник — День части.
Обновлено в 10:34
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Обновлено в 06:46
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Общество
Повторную эвакуацию объявили в Уссурийске из-за паводка
Власти Уссурийска в Приморье в воскресенье организовали эвакуацию людей с территорий города из-за подъема уровня воды в реке Раздольная и ее притоках, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Беспилотник США заметили у берегов Крыма
Разведывательный беспилотник ВВС США изучил российское побережье Черного моря. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено вчера в 14:25
Космос
Опубликована фотография солнечного затмения с Луны
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено вчера в 04:12
Футбол
Динамо — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.
Обновлено в 07:46
Футбол
Радимов призвал КДК учесть публичные извинения Семака перед судьями
Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» благодаря мячу Маркова
В матче шестого тура российской премьер-лиги казанский «Рубин» на своем поле одержал победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Евгений Марков с передачи Евгения Башкирова на 72-й минуте встречи.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Армия и оружие
Шойгу объяснил полеты Ту-160 на Чукотку
16 августа сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 вернулись с чукотского аэродрома Анадырь, расположенного вблизи границы с США.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
Обновлено в 09:12
Футбол
Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом»
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Обновлено в 05:06
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем единственном страхе. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале On TV.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Алена Водонаева решила продать всю недвижимость ради своей мечты
Телеведущая объявила, что готовится к переезду. Алена Водонаева рассказала о том, что планирует уже скоро переехать в новую квартиру.
Обновлено вчера в 15:00
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе московского "Локомотива" на матч 6-го тура чемпионата России по футболу со столичным "Динамо".
Обновлено в 10:54
Общество
В Рязани завершился Форум древних городов
Театральные шествия, уличные спектакли, фестиваль кузнечного искусства – в Рязани завершился второй Форум древних городов, который проводится по инициативе местных властей и объединяет города возрастом старше 500 лет.
Обновлено в 02:40