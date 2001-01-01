Футбол
«Наполи» сделал предложение «Интеру» по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 22:02
«Наполи» предложил 60 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы также готовы включить в сделку форварда Аркадиуша Милика. Ранее Икарди заявлял, что готов перейти только в «Ювентус», где, скорее всего, ему не будет места.
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Армия и оружие
Шойгу пригласил военных НАТО на АрМИ
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Культура
Скончался известный американский комик Кип Аддотта
Печальные новости сообщили родственники артиста. В США на 75-ом году жизни скончался американский комик Кип Аддотта.
Обновлено в 15:48
Политика
Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб
Обновлено в 16:01
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Футбол
Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»
Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Футбол
Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»
Обновлено в 15:16
Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Кино
Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»
Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
Обновлено в 14:59
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Кино
Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Обновлено в 02:12
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно
Обновлено вчера в 10:02
Путешествия
Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.
Обновлено 15 августа в 22:14
Общество
В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу
В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы
Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.
Обновлено в 05:20