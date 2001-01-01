Футбол

«Наполи» сделал предложение «Интеру» по ИкардиСпорт-Экспресс вчера в 22:02

«Наполи» предложил 60 миллионов евро плюс бонусы за нападающего «Интера» Мауро Икарди, сообщает Sky Sport Italia. Неаполитанцы также готовы включить в сделку форварда Аркадиуша Милика. Ранее Икарди заявлял, что готов перейти только в «Ювентус», где, скорее всего, ему не будет места.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жена Икарди требует допуска игрока к тренировкам «Интера»

Евро-футбол.ру13:20

«Наполи» предлагает «Интеру» 65 млн евро за Икарди и может включить в сделку Милика

Sports.ru06:44

«Наполи» продал лишь 9000 сезонных абонементов

Soccer.ruвчера в 09:27

«Наполи» предложил «Интеру» 60 миллионов евро плюс бонусы за Икарди

Советский спорт03:02

Икарди предпочитает «Ювентус» «Наполи», жена требует от «Интера» разрешить ему тренироваться с первой командой

Спорт-Экспресс06:10

СМИ: «Наполи» предложил за Икарди 60 миллионов евро

Матч ТВвчера в 22:36

«Наполи» планирует предложить «Интеру» за Икарди € 65 млн и Милика

Чемпионат06:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу пригласил военных НАТО на АрМИ

Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Семак извинился за оскорбление арбитров после матча с «Ахматом»

Обновлено в 09:06
Происшествия

Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек

Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Культура

Скончался известный американский комик Кип Аддотта

Печальные новости сообщили родственники артиста. В США на 75-ом году жизни скончался американский комик Кип Аддотта.
Обновлено в 15:48
Политика

Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика

Министр общественной безопасности Канады Ральф Гудейл выразил разочарование тем, что Великобритания лишила паспорта плененного в Сирии экстремиста Джека Леттса, у которого раньше было двойное британо-канадское гражданство.
Обновлено в 15:32
Авто

Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS

Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Музыка

Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов

Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».
Обновлено в 10:13
Армия и оружие

СМИ: сирийские войска вошли в город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Обновлено в 16:01
Происшествия

AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Кино

Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»

Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Футбол

Директор «Фиорентины»: «Не можем дать Рибери зарплату, как российские клубы»

Последним клубом игрока была «Бавария».
Обновлено в 15:28
Футбол

Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»

Обновлено в 15:16
Футбол

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Происшествия

МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Авто

Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus

Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Кино

Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»

Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
Обновлено в 14:59
Наука

Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено вчера в 03:11
Технологии

Тинейджер с аутизмом сделал приложение для помощи людям в спектре

Обновлено в 06:28
Политика

Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Общество

В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш

Обновлено в 05:27
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Кино

Райан Гослинг может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Обновлено в 02:12
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
Обновлено вчера в 15:11
Космос

«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено вчера в 03:59
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика

Серия пикетов в Москве за свободные выборы проходит в Москве спокойно

Обновлено вчера в 10:02
Путешествия

Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы

Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье.
Обновлено 15 августа в 22:14
Общество

В Сочи из-за ливня подтопило две улицы и дорогу

В Сочи 17 августа прошел залповый ливень, выпало более 70 мм осадков.
Обновлено вчера в 09:47
Авто

Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста

Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы

Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.
Обновлено в 05:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мауро Икарди
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий клуба «Интернационале» и сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное