Футбол

«Наполи» ровно год не проигрывал дома во всех турнирахSports.ru вчера в 16:41

Наполи — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Алекс Мерет
25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
27′
28′
Миралем Пьянич
34′
Миралем Пьянич
39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
46′
47′
Миралем Пьянич
54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
61′
61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
78′
83′
Алекс Сандро
85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
86′
Аллан
89′
89′
Родриго Бентанкур
90′+2′
Пауло Дибала
«Наполи» уступил «Ювентусу» (1:2) в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Команда Карло Анчелотти проиграла игру дома впервые за год во всех турнирах.
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