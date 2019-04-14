Футбол

«Наполи» разобрался с «Кьево», Кулибали оформил дубльSoccer.ru вчера в 13:51

В матче 32-го тура Серии А "Наполи" победил "Кьево". Неаполитанцы набрали 67 очков и остаются на втором месте, у "Кьево" 11 очков (последняя строчка). Верона, стадион "Марко Антонио Бентегоди".
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Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

РИА Новостивчера в 14:01

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Чемпионатвчера в 13:49

«Наполи» выиграл у «Кьево», чемпионство «Ювентуса» откладывается

Спорт-Экспрессвчера в 13:57

«Наполи» переиграл «Кьево» в матче чемпионата Италии

Газета.Ruвчера в 13:55

Дубль Кулибали помог «Наполи» переиграть «Кьево»

Матч ТВвчера в 13:51

Дубль Кулибали помог «Наполи» обыграть «Кьево»

Советский спортвчера в 13:58

«Кьево» — «Наполи» — 1:3. Видеообзор матча 32-го Серии А

Sport24.ruвчера в 17:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Кино

Disney представила трейлер нового сезона «Звездных войн: Войны клонов»

Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Семерых членов экипажа британской подводной лодки HMS Talent, уличенных в употреблении кокаина, уволили с флота.
Обновлено вчера в 03:16
Кино

HBO начал премьерный показ финального сезона «Игры престолов»

Телеканал HBO начал показ первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» (Game of Thrones).
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео

Испанское издание El País опубликовало видеозаписи с камер наблюдения в посольстве Эквадора в Лондоне, где последние семь лет жил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций

В администрациях двух городов Башкирии произошли кадровые изменения.
Обновлено в 02:19
Футбол

«Ростов» одержал победу над «Спартаком»

Ростовчане принимали гостей на своем поле и по итогу одержали победу, завершив игру со счетом 2:1. На 13 минуте гол забил Александр Кацкан, футболист «Ростова».
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Армия и оружие

В ДНР рассказали о перестрелке между ВСУ и бойцами «Правого сектора»

Как сообщил глава пресс-службы Народной милиции Даниил Безсонов, бойцы «Правого сектора» самовольно заняли в Авдеевке гостинично-развлекательный комплекс «Царская охота» без согласования с командованием ВСУ.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено вчера в 20:02
Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Происшествия

В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара

В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.
Обновлено вчера в 21:05
Наука

Ученые опровергли миф о древнеегипетских женщинах

Научные сотрудники из Альбертского университета изучили останки древней египтянки, обнаруженные в некрополе Мендеса в 70-х, и выяснили, что она владела традиционно мужской профессией и делала бытовые предметы из папируса.
Обновлено в 02:16
Музыка

Солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ» солистке нового состава группы SEREBRO Ирине Титовой стало плохо после выступления.
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Здоровье

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Нехватка от 500 до 1000 калорий в день приведёт к похудению, в среднем, на 1кг в неделю.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Туве задержаны четверо из девяти сбежавших из изолятора

Обновлено в 02:17
Политика

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Общество

Температура воздуха в центральной части РФ опустится до -12 градусов

Температура воздуха в центральной части РФ опустится до -12 градусов.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Политика

В Сети танец Порошенко назвали прощальным концертом

В Интернете пользователи высмеяли исполненный Петром Порошенко, украинским лидером, танец. Они назвали его прощальным концертом.
Обновлено в 02:55
Технологии

«Лаборатория Касперского» получит долю в российском аналоге Microsoft

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС "Лаборатория Касперского" собирается стать совладельцем разработчика российского программного обеспечения "Новые облачные технологии", сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Обновлено в 01:58
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено 12 апреля в 05:33
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Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Аркадиуш Милик
Польский футболист
Польский футболист, нападающий итальянского «Наполи» и сборной Польши.
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