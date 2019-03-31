Футбол

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии АЧемпионат 10:56

Рома — Наполи
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
2′
Аркадиуш Милик
Патрик Шик
13′
17′
Никола Максимович
Константинос Манолас
37′
Эдин Джеко
37′
43′
Аркадиуш Милик
Диего Перотти
45′+4′
50′
Дрис Мертенс
55′
Симоне Верди
58′
Дрис Мертенс
Адам Уна
Патрик Шик
Николо Дзаньоло
63′
Александар Коларов
66′
68′
Эльсеид Хюсай
Кевин Малькюи
74′
Симоне Верди
Амин Юнес
81′
Амин Юнес
Даниэле Де Росси
Джастин Клюйверт
82′
Диего Перотти
Дженгиз Ундер
82′
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Наполи" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Наполи» в гостях разгромил «Рому», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»

Матч ТВ11:03

«Наполи» разгромил «Рому» в матче чемпионата Италии

Газета.Ru10:59

«Наполи» разгромил в гостях «Рому»

Спорт-Экспресс10:59

«Наполи» разгромил «Рому» на выезде

Евро-футбол.ру10:59

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

Чемпионат10:56

«Наполи» разгромил «Рому» – 4:1

Sports.ru05:32

«Рома» - «Наполи»: Дерби дель Соле

Все про Спорт рувчера в 10:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено в 16:25
Происшествия

Два человека погибли в Турции в перестрелке на избирательном участке

Обновлено в 11:25
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено в 13:31
Происшествия

Совладелец S7 Филева погибла в авиакатастрофе в Германии

В первой версии материала сообщалось о гибели в авиакатастрофе в Германии владельца S7 Владислава Филева, после публикации материала источники РБК уточнили, что в авиакатастрофе погибла его жена и совладелец S7 Наталия Филева.
Обновлено в 14:28
Культура

Картина Леонардо да Винчи исчезла из филиала Лувра в Абу-Даби

Как отмечает газета, в сентябре 2018 года филиал Лувра отменил презентацию картины "без объяснения причин".
Обновлено в 11:45
Экономика

Налог на импортные продукты вырос в два раза

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов.
Обновлено в 11:52
Общество

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено в 18:43
Интернет

Скандалы, анекдоты, чаты: что искали в Рунете 20 лет назад

По результатам исследования компании Mediascope, с 2012 года первую строчку по посещаемости в России занимает «Яндекс» — сюда включен как сам поисковик, так и другие сервисы компании.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика

В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов

О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено в 13:49
Происшествия

В Нижнем Новгороде на пожаре квартиры погибли пять человек

Во время пожара погибли пять человек из них двое погибли в машине скорой помощи, пострадали двое детей, сотрудниками МЧС – пожар был ликвидирован в 09:30 минут, эвакуировано семьдесят человек, в том числе семь детей.
Обновлено в 07:22
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большой договор», был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.
Обновлено в 18:35
Футбол

Реал — Уэска 3:2

Обновлено в 14:56
Происшествия

Пассажирский самолет столкнулся с гусями в США

Обновлено в 16:50
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Политика

В ЦИК Украины огласили данные по явке на выборах президента

Обновлено в 10:39
Космос

СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01»

Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Волочкова откровенно рассказала, зачем закрыла комментарии в Instagram

Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что специально оградила себя от «страшных теток с закрытыми и нулевыми аккаунтами», закрыв комментарии на своей странице в Instagram.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова опубликовала честное фото без макияжа

На днях актриса и режиссер опубликовала фото без мейка, в очередной раз подтвердив этот статус.
Обновлено в 13:08
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено в 13:50
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Происшествия

Неизвестные открыли огонь по протестующим в Каракасе

Обновлено в 17:16
Политика

В ДНР усомнились в возможности диалога с Зеленским

Донецкая народная республика вряд ли пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским в случае его победы на выборах президента Украины, заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 17:57
Авто

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже

Трехрядный кроссовер Dongfeng Fengxing T5L появился в продаже по цене от 89 900 юаней или около 876 тыс. рублей.
Обновлено в 10:39
Политика

Порошенко пообещал новый этап возвращения Донбасса и Крыма

Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что сразу же после 21 апреля – второго тура выборов главы украинского государства – начнет новый этап установления контроля Киева над Крымом и Донбассом.
Обновлено в 14:15
Хоккей

Тренер «Вашингтона»: команда избалована игрой Овечкина

Обновлено в 02:13
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Футбол

«Валенсия» с Черышевым обыграла «Севилью» в матче Примеры

«Валенсия» одержала победу над «Севильей» в матче 29-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:20
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное