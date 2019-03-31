Футбол
«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии АЧемпионат 10:56
|2′
Аркадиуш Милик
Патрик Шик
|13′
|17′
Никола Максимович
Константинос Манолас
|37′
Эдин Джеко
|37′
|43′
Аркадиуш Милик
Диего Перотти
|45′+4′
|50′
Дрис Мертенс
|55′
Симоне Верди
|58′
Дрис Мертенс
Адам Уна
Патрик Шик
Николо Дзаньоло
|63′
Александар Коларов
|66′
|68′
Эльсеид Хюсай
Кевин Малькюи
|74′
Симоне Верди
Амин Юнес
|81′
Амин Юнес
Даниэле Де Росси
Джастин Клюйверт
|82′
Диего Перотти
Дженгиз Ундер
|82′
|40%
|Владение мячом
|60%
|81%
|Процент точных передач
|90%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|4
|Удары в створ ворот
|10
|6
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|7
|4
|Отборы
|8
|14
|Фолы
|13
|4
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
22
Дзаньоло
34
Клюйверт
4
Кристанте
42
Нзонзи
17
Ундер
9
Джеко
1
Мерет
2
Малькюи
19
Максимович
26
Кулибали
6
Мариу Руй
7
Кальехон
5
Аллан
8
Руис
34
Юнес
11
Уна
99
Милик
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Наполи" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рома - Наполи ~ прогноз на центральный матч Серии А: гости заслуженные фавориты?
Sport-place29 марта в 14:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Обновлено в 15:47
Происшествия
Трое болельщиков получили ножевые ранения после матча «Селтика» и «Рейнджерс»
Три футбольных болельщика были госпитализированы после матча 31-го тура чемпионата Шотландии между «Селтиком» и «Глазго Рейнджерс».
Обновлено в 18:33
Происшествия
Идентификацию жертв крушения самолета в Германии произведут 1-2 апреля
Идентификация жертв крушения разбившегося в Германии небольшого самолета, на борту которого находилась акционер и председатель совета директоров российского авиаперевозчика S7 Наталия Филева, будет произведена 1-2 апреля.
Обновлено в 16:10
Авто
Вот как Lotus планирует справиться с Brexit
Lotus готовится к запуску нового спортивного автомобиля в конце следующего года, и его стоимость будет примерно равна стоимости модели Evora.
Обновлено в 07:43
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.
Обновлено в 17:01
Общество
В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок
Обновлено в 07:39
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Политика
Охлобыстин отреагировал на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес.
Обновлено в 19:19
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Саакашвили объяснил свое решение тем, что действующий глава страны Петр Порошенко, по предварительным данным, прошел во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 16:36
Здоровье
В Поронайске планируют изучить мнение населения по поводу работы медучреждений
В очередной раз предметом внимания общественников стала работа центральной районной больницы Поронайска.
Обновлено в 20:10
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин пожаловался, что никак не может похудеть
Шоумен пожаловался, что никак не может справиться с лишними килограммами.
Обновлено в 11:41
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено в 12:53
Кино
Во Владивостоке сразу после ВЭФ пройдет кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Ежегодный международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" пройдет во Владивостоке с 13 по 19 сентября, сразу после Восточного экономического форума, рассказал в интервью РИА Новости один из организаторов фестиваля, художественный руководитель Приморского театра имени Горького Ефим Звеняцкий.
Обновлено в 20:08
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.
Обновлено в 18:35
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим
По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Культура
NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ
Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:44
Политика
Президент Алжира собирается объявить об отставке
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика намерен объявить о своей отставке, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:57
Финансы
Ученые выявили сокращение рынка нелегальных операций в России
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции.
Обновлено в 13:00
Авто
Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10