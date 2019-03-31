Футбол

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии АЧемпионат 10:56

Рома — Наполи
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
2′
Аркадиуш Милик
Патрик Шик
13′
17′
Никола Максимович
Константинос Манолас
37′
Эдин Джеко
37′
43′
Аркадиуш Милик
Диего Перотти
45′+4′
50′
Дрис Мертенс
55′
Симоне Верди
58′
Дрис Мертенс
Адам Уна
Патрик Шик
Николо Дзаньоло
63′
Александар Коларов
66′
68′
Эльсеид Хюсай
Кевин Малькюи
74′
Симоне Верди
Амин Юнес
81′
Амин Юнес
Даниэле Де Росси
Джастин Клюйверт
82′
Диего Перотти
Дженгиз Ундер
82′
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" проиграла "Наполи" со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико". Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.
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